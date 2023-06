Majstrovstvá Európy v šerme jednotlivcov budú v Bulhrsku

Plovdiv 1. júna (TASR) - Majstrovstvá Európy v šerme jednotlivcov sa uskutočnia v bulharskom meste Plovdiv od 16. do 18. júna. Prvýkrát by sa nich mali predstaviť od invázie na Ukrajinu aj ruskí a bieloruskí šermiari. Informovala o tom agentúra AFP.



Podujatie bolo v máji stiahnuté z programu Európskych hier v Poľsku (21.jún-2.júl) pre obavy, že Varšava odmietne udeliť víza šermiarom z Ruska a Bieloruska. "Medzinárodná šermiarskia federácia (FIE) poslala 31. mája list podpísaný Emmanuelom Katsiadakisom, dočasným prezidentom. Vysvetlila v ňom rozhodnutia, ktoré prijal výkonný výbor FIE a ktoré vyvrcholili príkazom Európskej šermiarskej konfederácie (EFC) zorganizovať majstrovstvá jednotlivcov," uvádza sa v stanovisku európskej federácie.



Za šermiarske tímové súťaže na Európskych hrách, na ktoré sa Rusko a Bielorusko nemohli prihlásiť, sa budú udeľovať kvalifikačné body na OH 2024 v Paríži. Individuálne súťaže však nebudú ponúkať body, tie sú k dispozícii len na ohlásenom turnaji v Plovdive.



Športovci z Ruska a Bieloruska čelia rôznym sankciám z množstva športov od februára minulého roka, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) hľadá spôsob, ako by mohli reprezentanti z Ruska a Bieloruska súťažiť na OH 2024 ako neutrálni športovci. Odmietol však uviesť časový harmonogram ich možnej účasti na OH v Paríži. Podľa MOV by mali šancu vrátiť sa iba športovci, ktorí nepodporujú vojenské ťaženie Rusov na Ukrajine. Rusi označili tieto podmienky za "diskriminačné".



FIE v marci rozhodla, že ruskí a bieloruskí športovci sa môžu vrátiť do medzinárodných súťaží, čím sa šerm stal prvým olympijským športom, ktorý pre nich opäť otvoril svoje podujatia. Toto rozhodnutie vyvolalo znepokojeniene na Ukrajine, tvrdú petíciu za potvrdenie zákazu a množstvo zrušených súťaží v krajinách, ktoré sú proti tomu, aby hostili ruských alebo bieloruských šermiarov.