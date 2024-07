Šermiar Cheung Kcha-lung z Hongkongu obhájil zlato vo fleurete mužov

šerm, fleuret - muži:



o 3. miesto:



Nick Itkin (USA) - Kazuki Imura (Jap.) 15:12







finále:



Cheung Kcha-lung (Hongkong) - Filippo Macchi 15:14



Paríž 30. júla (TASR) - Šermiar Cheung Kcha-lung z Hongkongu obhájil na OH v Paríži zlatú medailu vo fleurete mužov. V pondelňajšom finále zdolal Taliana Filippa Macchiho 15:14. Bronz putuje do Ameriky zásluhou Nicka Itkina.Kcha-lung získal štvrtú medailu pre Hongkong na OH a tretiu zo šermu. V Paríži sa v korde tešila aj jeho krajanka Man Wai Vivian Kong. Itkin zdolal v súboji o 3. miesto Japonca Kazukiho Imuru 15:12.