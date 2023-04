Šermiari Ruska sa nezúčastnia na olympijskej kvalifikácii v Poľsku

Moskva 2. apríla (TASR) - Ruskí šermiari sa nezúčastnia na olympijskej kvalifikácii po tom, ako hostiteľské Poľsko vyhlásilo, že by museli vyjadriť nesúhlas s ruskou agresiou na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP.



Poľská šermiarska federácia uviedla, že na to, aby sa mohli ruskí a bieloruskí športovci zúčastniť, museli by podpísať vyhlásenie, že nepodporujú vojnu na Ukrajine, ktorá je hrubým porušením medzinárodného práva a medzinárodných zmlúv. "Samozrejme, je to neprijateľné," uviedol šéf Ruskej šermiarskej federácie Ilgar Mammadov. Ruskí olympijskí šéfovia označili tieto podmienky za diskriminačné.



Športovci by tiež museli vyhlásiť, že nie sú spojení s režimom ruského prezidenta Vladimira Putina a nie sú zamestnancami vojenských alebo národných bezpečnostných orgánov v Rusku alebo Bielorusku. "Tieto provokačné podmienky nám neumožnia zúčastniť sa na tejto súťažil," dodal Mammadov.



Medzinárodná šermiarska federácie (FIE) minulý mesiac uviedla, že ruskí a bieloruskí športovci sa môžu vrátiť do medzinárodných súťaží, čím sa šerm stal prvým olympijským športom, ktorý im to opätovne umožnil.



Poľská šermiarska federácia tiež uviedla, že vlajky, hymny, národné farby ani žiadne iné identifikačné znaky Ruska a Bieloruska sa nesmú vystavovať. "Nebudú pozvaní žiadni oficiálni predstavitelia ruského a bieloruského štátu alebo vlády," uvádza sa v stanovisku federácie.