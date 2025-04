Sersen skončil v Slovane ako hráč, klub mu neponúkol novú zmluvu

Bratislava 29. apríla (TASR) - Éra slovenského hokejistu Michala Sersena v Slovane Bratislava sa skončila. Klub sa rozhodol neponúknuť 39-ročnému obrancovi novú hráčsku zmluvu na ďalšiu sezónu. Legenda „belasých“ však dostala od vedenia ponuku pôsobiť v štruktúrach klubu po skončení jeho aktívnej kariéry.



„Ďakujeme Sersovi za jeho služby, nasadenie a prístup lídra. V novej sezóne sme sa rozhodli dať v defenzíve viac príležitostí mladým hráčom, aby sa mohli pobiť o svoje miesto v zostave a my sme pre nich dokázali vytvoriť dostatočný hrací čas na ľade. Bez ohľadu na to, či bude alebo nebude Michal ďalej pokračovať v hráčskej kariére, veríme, že skôr či neskôr ho opäť privítame v Slovane na inej ako hráčskej pozícii,“ povedal pre oficiálnu klubovú webstránku generálny manažér HC SLOVAN Bratislava Lukáš Havlíček.



Sersen prišiel do Bratislavy v lete 2001 ako pätnásťročný a odohral nasledujúce dve sezóny v dorasteneckom a juniorskom tíme Slovana. V áčku debutoval v majstrovskej sezóne 2002/03, keď mu ako šestnásťročnému dal príležitosť tréner Július Šupler Celkovo odohral v klube 18 sezón, z toho 7 v nadnárodnej KHL. Získal 5 majstrovských titulov, z toho štyri v Slovane (2003, 2007, 2008, 2022). Doteraz odohral na seniorskej úrovni 1010 súťažných zápasov, z toho 832 v drese Slovana, čím sa stal v tomto ukazovateli historickým rekordérom.



„Po poslednom zápase vo Zvolene som sa vyjadril, že chcem pokračovať v hráčskej kariére, pričom som mal, samozrejme, na mysli pokračovanie v Slovane. Približne dva týždne po skončení sezóny mi však vedenie klubu oznámilo, že pre mňa nevie nájsť miesto v zostave a preto už s mojimi službami ako hráča nepočíta. Zároveň mi bola ponúknutá pozícia asistenta trénera pri 7. a 9. ročníku žiakov Slovana, ktorú som si v minulosti mal možnosť vyskúšať. Po dôkladnom zvážení a s prihliadnutím na skúsenosti, ktoré som nadobudol počas viac než 20 rokov v profesionálnom hokeji – nielen ako hráč, ale aj v iných oblastiach v posledných sezónach – som sa rozhodol túto ponuku neprijať. Zvažoval som aj možnosť pokračovať v klube na inej pozícii, no vedenie mi ponúklo iba spomínanú pozíciu a aj preto som sa rozhodol pokračovať v hráčskej kariére, hoci v tejto chvíli ešte neviem, kde budem pôsobiť,“ povedal Sersen.



„Chcem sa zo srdca poďakovať klubu HC SLOVAN Bratislava za to, že mi umožnil splniť si sen stať sa profesionálnym hokejistom. Som vďačný za príležitosť, ktorú som dostal už ako 16-ročný v A-mužstve, za všetky chvíle, ktoré som so Slovanom prežil, a za podporu, ktorú som cítil počas celej mojej kariéry od fantastických fanúšikov. Veľmi si vážim všetky majstrovské oslavy, ktoré som so Slovanom mohol zažiť, no špeciálne miesto v mojom srdci má titul zo sezóny, v ktorej Slovan oslavoval 100. výročie založenia klubu, keď som ako kapitán mohol priviesť mužstvo k zisku trofeje — na to nikdy nezabudnem. Ďakujem všetkým trénerom, manažérom a spoluhráčom, ktorí v Slovane pôsobili a prispeli k môjmu hokejovému rastu, ako aj vedeniu klubu. Obrovská vďaka patrí Samkovi (Petrášovi) s Vladom (Čavojcom) za celé tie roky ich starostlivosti, ako aj ostatným kustodom a masérom. Taktiež špeciálna vďaka patrí lekárom a všetkým fanúšikom za ich dôveru, podporu a vernosť. Osobitné poďakovanie patrí mojim rodičom, ktorí ma priviedli k hokeju a umožnili mi plniť si svoje sny. Ďakujem aj mojej sestre Tatiane a tete Lile, ktoré ma od detstva podporovali a vždy mi fandili. Špeciálna vďaka patrí mojej manželke Zuzke, ktorá pri mne stojí už od chvíle, keď som prvýkrát nastúpil za A-mužstvo Slovana. Je mojou obrovskou oporou dodnes — a teraz už aj spolu s našimi dvoma synmi, ktorí robia tento príbeh pre mňa ešte výnimočnejším. Pokračujú v mojich šľapajach a robia mi obrovskú radosť," uviedol vo svojom vyhlásení Sersen.