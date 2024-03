Servette neuspel s odvolaním, nemôže nasadiť Rekika ani N’Diayeho

Lausanne 28. marca (TASR) - Švajčiarsky futbalový klub Servette Ženeva neuspel s odvolaním na Športovom arbitrážnom súde (CAS), ktorý vo štvrtok potvrdil, že Omar Rekik ani Bassirou N’Diaye nemôžu nastúpiť v jeho farbách. Tím ich nestihol zaregistrovať na konci zimného prestupového obdobia.



Servette získal na hosťovanie obrancu Rekika z Arsenalu a útočníka N’Diayeho z Lorientu, no za klub neodohrali ani minútu. Ženeva totiž neaktualizovala svoj zoznam kádra so Švajčiarskou futbalovou ligou do polovice februára.



Obaja hráči mali Servette pomôcť v boji o prvý titul od sezóny 1998/99. Tím má po 28. kole na konte 54 bodov, rovanko ako prvý Young Boys Bern. Informovala agentúra AP.