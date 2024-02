LM: Prvým šampiónom mimo Švédska a Fínska sa stala Servette Ženeva

Liga majstrov 2023/2024 – finále:



HC Servette Ženeva - Skelleftea AIK 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)



Góly: 6. Berthon (Jacquemet, Jooris), 18. Manninen (Hartikainen), 19. Winnik (Berni, Praplan) – 12. Dzierkals (Lindholm, Forsfjäll.), 49. Heikkenen. Rozhodovali: Kaukokari, Kova (obaja Fín. - Špůr, Svoboda (obaja ČR), vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 7135 divákov



Servette: Olkinuora – Chanton, Vatanen, Lennström, Karrer, Berni, La Coultre, Völlmin, Jacquemet – Pouliot, Filppula, Praplan – Winnik, Richard, Miranda – Bertaggia, Manninen, Hartikainen – Berthon, Jooris, Cavalleri



Skelleftea: Söderström - M. Forsfjäll, Pudas, Lundberg, Salomonsson, Nillson, Grandberg, Vesterlund, Sandin-Pelikka – Z. Forsfjäll, P. Lindholm, Dzierkals – Hugg, Lindberg, Heikkinen – Lindholm, Lindström, Sikura – A. Johnson, J. Johnson, Sandberg.

Prehľad víťazov:



2014/2015 – Lulea Hockey (Švéd.) /Christián Jaroš, Peter Cehlárik/



2015/2016 – Frölunda Indians (Švéd.)



2016/2017 – Frölunda Indians (Švéd.)



2017/2018 – JYP Jyväskylä (Fín.)



2018/2019 – Frölunda Indians (Švéd.)



2019/2020 – Frölunda Indians (Švéd.)



2020/2021 – súťaž sa nekonala pre pandémiu



2021/2022 – Rögle BK (Švéd.)



2022/2023 – Tappara Tampere (Fín.)



2023/2024 - Servette Ženeva (Švajč.)



Ženeva 20. februára (TASR) - Hokejisti švajčiarskeho klubu Servette Ženeva sa po prvý raz stali víťazmi Ligy majstrov. V utorňajšom finále zdolali švédsky tím Skelleftea AIK 3:2. Prestížna klubová súťaž spoznala meno prvého víťaza mimo Švédska a Fínska.Oba tímy sa vo finále súťaže predstavili premiérovo. Ženevčania na ceste za titulom vyradili v play off postupne Mníchov, Växjö a Lukko Rauma. Zdolaný finalista si postupne poradil s Třincom, Färjestadom a Vítkovicami.Do deviateho ročníka hokejovej LM sa zapojilo 24 tímov. Slovensko reprezentovali HC Košice, ktoré sa do súťaže dostali ako víťaz Tipos extraligy. "Oceliari" však v hlavnej časti skončili bez zisku bodu so skóre 9:22 na poslednom 24. mieste a do ďalšej fázy nepostúpili.