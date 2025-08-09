< sekcia Šport
Šeško podpísal zmluvu s Manchestrom United do roku 2030
Dvadsaťdvaročný zakončovateľ podpísal s Manchestrom zmluvu do júna 2030.
Autor TASR
Manchester 9. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United podpísal zmluvu s Benjaminom Šeškom. „Červení diabli“ oznámili príchod slovinského útočníka na oficiálnom webe. ManUtd vyplatí nemeckému klubu RB Lipsko prestupovú čiastku v celkovej hodnote 85 miliónov eur.
Dvadsaťdvaročný zakončovateľ podpísal s Manchestrom zmluvu do júna 2030. V piatok absolvoval na Old Trafford lekársku prehliadku a v sobotu ho klub oficiálne predstavil. Manchester za Slovinca zaplatí 76,5 milióna eur, na ďalších 8,5 milióna si účastník Bundesligy príde na bonusoch. „História Manchestru United je veľmi výnimočná, mňa však najviac teší budúcnosť. Keď sme diskutovali o projekte, bolo jasné, že tento tím má všetky predpoklady na to, aby pokračoval v raste a čoskoro bojoval o najväčšie trofeje. Nemôžem sa dočkať, kedy sa začnem učiť od trénera Amorima a spoznávať svojich spoluhráčov,“ uviedla nová posila ManUtd pre klubový web nového zamestnávateľa.
Šeško pôsobil v Lipsku od leta 2023 a odohral zaň 87 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 39 gólov. „Červených diablov“ uprednostnil pred Newcastlom United aj napriek tomu, že klub sa v novej sezóne nepredstaví v žiadnej z európskych súťaží. „Straky“ budú hrať prestížnu Ligu majstrov. „Benjamin disponuje vzácnou kombináciou elektrizujúcej rýchlosti a schopnosti fyzicky dominovať nad obrancami, čo z neho robí jedného z najvýnimočnejších mladých talentov svetového futbalu. Benjaminovu kariéru sme pozorne sledovali a všetky naše analýzy a výskumy potvrdili, že má kvality potrebné na to, aby v Manchestri United uspel,“ povedal riaditeľ klubu Jason Wilcox.
