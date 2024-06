Šeško predĺžil zmluvu s Lipskom až do roku 2029

Lipsko 12. júna (TASR) - Futbalista Benjamin Šeško podpísal novú zmluvu s tímom RB Lipsko. Slovinský útočník zostane v nemeckom klube až do roku 2029. Informovala o tom agentúra DPA.



Dvadsaťjedenročný hráč bol v hľadáčiku viacerých mužstiev, v prípade záujmu o jeho služby by teraz podľa zdroja museli vyplatiť výstupnú klauzulu viac ako 70 miliónov eur. "Benjamin je jedným z našich kľúčových hráčov pre nadchádzajúce sezóny a predĺženie zmluvy je preto silný signál," uviedol športový riaditeľ klubu Rouven Schröder.



Podľa medializovaných informácií mali o jeho služby záujem anglické kluby Arsenal, Manchester United a Liverpool, ale aj bundesligový rival Borussia Dortmund. Vlani dal Šeško 18 gólov. V drese Slovinska ho teraz na ME čakajú zápasy s Anglickom, Dánskom a Srbskom.