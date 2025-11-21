Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šeškovo zranenie kolena nie je vážne, bude pauzovať niekoľko týždňov

Na snímke vľavo slovenský hráč Milan Škriniar a slovinský hráč Benjamin Šeško bojujú o loptu v prvom zápase play off o postup do B-divízie Ligy národov Slovensko - Slovinsko v Bratislave 20. marca 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Talentovaný útočník sa zranil v dueli Premier League na pôde Tottenhamu Hotspur. Slovinsku chýbal v záverečných dvoch zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Kosovu (0:2) a Švédsku (1:1).

Manchester 21. novembra (TASR) - Zranenie kolena slovinského futbalového reprezentanta Benjamina Šeška nie je vážne. Manchestru United bude podľa slov trénera Rubena Amorima chýbať iba niekoľko týždňov. Prvé prognózy hovorili o dlhšej pauze.

Talentovaný útočník sa zranil v dueli Premier League na pôde Tottenhamu Hotspur. Slovinsku chýbal v záverečných dvoch zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Kosovu (0:2) a Švédsku (1:1). „Ben sa cíti čoraz lepšie, rekonvalescencia prebieha úspešne. Pevne verím, že o pár týždňov bude opäť k dispozícii. Presný termín návratu zatiaľ nepoznáme, no malo by to približne v tom období, ako traja naši hráči odídu na Africký pohár národov v Maroku," uviedol Amorim pre britské médiá.
.

