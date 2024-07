Sessegnon sa vrátil z Tottenhamu do Fulhamu: Je úžasné byť späť

Londýn 27. júla (TASR) - Anglický futbalista Ryan Sessegnon bude opäť pôsobiť v prvoligovom Fulhame. S londýnskym klubom podpísal dvojročný kontrakt. Dvadsaťštyriročný stredopoliar sa stal v lete voľným hráčom po vypršaní zmluvy s Tottenhamom, ktorého dres si obliekal od roku 2019.



Sessegnon je odchovanec Fulhamu, v minulosti za A-tím odohral 120 zápasov, v ktorých strelil 20 gólov a pridal 18 asistencií. "Je úžasné byť späť tam, kde sa to pre mňa začalo. Aj emotívne. Vždy to pre mňa bude domov. Myslím, že som jednoducho cítil, že by to malo byť tak, že sa sem vrátim. Som nadšený, že sa mi to podarilo," citovala Angličana agentúra DPA.