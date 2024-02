Sessegnon z Tottenhamu podstúpil operáciu zadného stehenného svalu

Londýn 27. februára (TASR) - Futbalistom Tottenhamu Hotspur bude opäť chýbať obranca Ryan Sessegnon. Dvadsaťtriročný Angličan podstúpil operáciu v dôsledku zranenia zadného stehenného svalu.



Sessegnon pritom absentoval celú prebiehajúcu sezónu, predstavil sa len v januárovom dueli Pohára FA proti Burnley (1:0). Zranenie sa mu obnovilo 17. februára počas zápasu tímu do 21 rokov. "Už som bol na tejto ceste aj predtým. Dám sa do poriadku a s pevnou hlavou sa začnem zotavovať najlepšie, ako sa dá. Prešiel som si tým istým vlani a keďže som vedel, aké vážne je zranenie teraz, je to najlepšie riešenie ako skoncovať s ďalším opakovaním tohto problému," napísal Sessegnon na sociálnej sieti. Informáciu priniesla agentúra DPA.