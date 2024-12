Šesť hokejistov pred MS20 opustilo tím, na ceste sedem zo zámoria

Aktualizovaný menoslov hráčov v príprave na MSJ 2025:



Brankári: Alan Lenďák, Michal Prádel, Samuel Urban



Obrancovia: Milan Pišoja, Samuel Kupec, Jakub Chromiak, Adam Beluško, Peter Valent, Samuel Barcík, Tomáš Královič, Luka Radivojevič, Richard Baran, Maxim Štrbák



Útočníci: Matúš Vojtech, Tomáš Pobežal, Lukáš Klečka, Miroslav Šatan, Roman Kukumberg, Andrej Párička, František Dej, Adam Cedzo, Ján Chovan, Róbert Fedor, Tobias Pitka, Juraj Pekarčík, Daniel Jenčko, Peter Císar, Tobias Tomík, Dalibor Dvorský (pripojí sa 23.12.)



Halifax 16. decembra (TASR) - Trénerský štáb slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov urobil po úvodných dvoch prípravných dueloch pred štartom juniorského šampionátu očakávaný rez kádrom. Tím opustilo šesť hráčov, medzi ktorými boli brankár Lukáš Fürsten, obrancovia Andrej Fabuš, Leo Eperješi a útočníci Theo Kiss, Andreas Straka a Stanislav Gron. Opačný smer nabral 17-ročný útočník Tobias Tomík, ktorý priletí do Kanady a zabojuje o účasť na majstrovstvách sveta.Hlavný tréner Ivan Feneš avizoval výrazný rez kádrom po prvom týždni prípravy. Slováci sa v rámci neho veľa nacestovali a odohrali dva zápasy proti Nemecku. V Charlottetowne ich zdolali 3:1 a v Monctone 4:1. Rez kádrom bol zrejmý aj vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu nedele a pondelka sa postupne k tímu pripoja hráči zo zámorských súťaží. V nedeľu v Monctone sa pridal k výprave útočník Juraj Pekarčík. V priebehu pondelka, najneskôr utorka z dôvodu meškajúcich letov v Severnej Amerike posilnia tím brankár Samuel Urban, obrancovia Luka Radivojevič, Richard Baran, Maxim Štrbák a útočníci Peter Císar s Danielom Jenčkom. "" povedal kormidelník Feneš pre hockeyslovakia.sk.O miesto na svetovom šampionáte juniorov zabojuje aj 17-ročný útočník Tomík. Ten síce v pôvodnej nominácii na záverečnú fázu prípravy nefiguroval, tréneri sa ho vzhľadom na zlepšenú formu z uplynulých zápasov v Tipos extralige v drese Trenčína a nedávnemu dvojzápasu osemnástky proti Česku rozhodli povolať. "uviedol reprezentačný kouč.Výprava juniorskej reprezentácie sa v pondelok presunula na letisko do Halifaxu, odkiaľ ju čakal let do Montrealu. Následne autobusový presun do Cornwallu. V meste na kanadsko-americkej hranici bude osem dní a odohrá ďalšie dva prípravné zápasy, 20. decembra v Cornwalle proti Fínsku a 21. decembra v Kingstone proti USA.skonštatoval Feneš.