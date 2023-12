Šesť Messiho dresov z MS v Katare vydražili za 7,8 mil. dolárov

New York 14. decembra (TASR) - Šesť dresov argentínskeho futbalistu Lionela Messiho, ktoré mal na sebe počas minuloročných MS v Katare, predali v aukcii za 7,8 milióna dolárov. Je to najvyššia vydražená suma za športový suvenír v tomto roku.



Argentína zvíťazila vo finále MS 2022 nad Francúzskom v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po predĺžení nerozhodne 3:3. Získala tak svoj tretí titul majstra sveta. Tridsaťšesťročný kapitán "La Albiceleste" strelil dva z troch finálových argentínskych gólov. Celkovo dal na šampionáte sedem gólov v siedmich zápasoch.



"Tieto historické dresy sú nielen hmatateľnou pripomienkou jedného z najdôležitejších momentov v dejinách športu. Sú taktiež zásadne spojené s vrcholným momentom kariéry jedného z najdekorovanejších futbalistov v histórii," uviedol vo vyhlásení Brahm Wachter, vedúci oddelenia moderných zberateľských predmetov v aukčnej sieni Sotheby's.



Dresy vystavili v newyorskom sídle Sotheby's počas dvojtýždňovej online aukcie, ktorá sa skončila vo štvrtok. Totožnosť víťaza aukcie nie je známa. Spoločnosť Sotheby's uviedla, že časť výťažku z dražby venujú projektu UNICAS, ktorý vedie detská nemocnica Sant Joan de Deu Barcelona. Projekt podporí aj Nadácia Lea Messiho, ktorá pomáha deťom trpiacim zriedkavými chorobami.



Aukčná sieň Sotheby's dúfala, že Messiho dresy by mohli vytvoriť aukčný rekord, ale nestalo sa tak. Rekordom za športový suvenír nosený počas zápasu zostáva dres Michaela Jordana z finále play off NBA z roku 1998. Ten sa minulý rok v aukčnej sieni Sotheby's v New Yorku predal za 10,1 milióna dolárov, pripomenula agentúra DPA.