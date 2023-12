Šesť popredných tímov Premier League nesúhlasí s účasťou v Superlige

Londýn 22. decembra (TASR) - Šesť popredných futbalových klubov anglickej Premier League sa ohradilo voči participácii v Európskej Superlige. K futbalistom Manchestru City, Manchestru United, Liverpoolu, Chelsea a Tottenhamu sa v piatok pridal aj Arsenal, ktorý v oficiálnom vyhlásení oznámil, že aj naďalej bude súťažiť pod Európskou futbalovou úniou (UEFA).



Oba manchesterské kluby, Chelsea a Tottenham sa vyjadrili proti Superlige vo štvrtok, Liverpool svoje stanovisko nezmenil od roku 2021. Projekt nepodporuje ani tréner Eddie Howe, ktorý vedie Newcastle. "Ak chcete jednoznačné rozhodnutie, tak som asi proti. Páči sa mi štruktúra, ktorá už je. Myslím si, že v Anglicku bolo dôležité, že fanúšikovia vyjadrili svoj názor už predtým. Podľa mňa je v konečnom dôsledku toto rozhodnutie na nich," citovala Howea agentúra DPA.



Športová agentúra A22, ktorá chce Superligu usporiadať, zverejnila nový a rozšírený návrh súťaže. Podľa neho by na podujatí štartovalo 64 mužských tímov a 32 ženských. "Sme presvedčení, že ľahko nájdeme tých 64 tímov. Návrh chceme ďalej rozvíjať, teraz môžu kluby participovať otvorene a bez strachu zo sankcií. Môžu nám pomôcť zabezpečiť, aby bol futbal v Európe opäť skvelý," uviedol šéf A22 Bernd Reichart.



O projekt od štvrtka prejavili záujem len španielske kluby Real Madrid a FC Barcelona. Okrem niekoľkých anglických tímov sa od neho dištancuje nemecký majster Bayern Mníchov či Borussia Dortmund, talianske Inter Miláno, ale aj španielske Atletico Madrid. "Nemecko je vo svojej konkurencieschopnosti na medzinárodnej úrovni pod tlakom, obzvlášť zo strany Premier League. Veríme, že náš návrh by bol veľmi, veľmi dobrá príležitosť dať nemeckým klubom v Európe šancu posilniť sa," dodal Reichart.



Založenie futbalovej Superligy oznámilo predvlani v apríli 12 európskych veľkoklubov. Po obrovskej vlne kritiky nevydržal projekt ani 48 hodín. Aj pod hrozbou sankcií od UEFA od neho následne deväť klubov odstúpilo. Naďalej ho však oficiálne podporujú Juventus Turín, Real Madrid a Barcelona, ktoré niekoľko mesiacov čelili disciplinárnemu konaniu zo strany UEFA. Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) však vo štvrtok rozhodol, že UEFA aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) blokovaním Superligy konali v rozpore s európskym právom. Podľa sudcov tento verdikt nutne neznamená, že súťaž musí byť schválená, no A22 už s podujatím počíta.