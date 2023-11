Šesták ocenil progres SR: Využil aj slabšiu formu favoritov

Bratislava 17. novembra (TASR) - Progres v hre slovenského tímu, ale aj slabšia forma očakávaných favoritov sa podľa bývalého slovenského reprezentanta Stanislava Šestáka podpísali pod postup SR na ME 2024. Pre TASR priznal, že "slovenskú" J-skupinu považoval od začiatku za vyrovnanú, ale zároveň prijateľnú z hľadiska postupových ambícií slovenského tímu. Pred štvrtkovým zápasom s Islandom (4:2), v ktorom Slováci spravili rozhodujúci krok k postupu, dôveroval zverencom Francesca Calzonu: "Veril som, že mužstvo má svoju kvalitu. Hnal ho plný štadión a dúfal som, že to zvládne."



Slováci potrebovali na istotu druhého miesta v tabuľke J-skupiny za Portugalskom získať aspoň bod z novembrového dvojzápasu proti Islandu a Bosne a Hercegovine. Z postupu sa chceli radovať pred domácim publikom, no nezačali ideálne, keďže od 17. minúty prehrávali 0:1. "Stalo sa presne to, čo som vravel už pred zápasom - aby sme si nenechali streliť gól, ktorý by nám to spravil ťažším. Dá sa však povedať, že to bola jediná šanca Islandu a zápas sme kontrolovali," pripomenul Šesták.



Slovenskí reprezentanti otočili skóre ešte v prvom polčase a v druhom zvýšili svoj náskok už na 4:1. V euforickej atmosfére pred vyše 21-tisíc divákmi dokonali svoj tretí postup na ME za sebou. V októbri 2022, keď sa konal žreb kvalifikačných skupín, nemali ideálne vyhliadky, keďže boli nasadení až do 5. výkonnostného koša. V skupine s favorizovaným (a doteraz suverénnym) Portugalskom sa mali podľa "papierových" predpokladov popasovať o druhé postupové miesto. Napokon preskočili Bosnu a Hercegovinu, Island i Luxembursko a nezaváhali ani s outsiderom skupiny Lichtenštajnskom. "Túto skupinu som považoval za vyrovnanú, ale zároveň aj prijateľnú pre nás. Išli sme do nej z 5. výkonnostného koša. Boli na to dôvody, pre ktoré sme sa dostali do takéhoto koša. Napokon sa objavilo viacero faktorov, ktoré sa podpísali pod to, že sme postúpili. Slovenský tím spravil veľký progres. Favorizovanejšie tímy Bosny a Islandu strácali body, no zároveň treba pripomenúť, že o postup bojovali hráči Luxemburska. S tým som vôbec nepočítal. Keby zvládli zápas s nami, v ktorom boli asi aj lepší, mohlo to vyzerať inak a zrejme by boli postupujúci oni. Chvalabohu za to, že sme postúpili a za to, že favorizovanejšie tímy neboli v tejto kvalifikácii v najlepšej fazóne. To sme my využili," povedal Šesták pre TASR.



Pod postup SR sa trénersky podpísal Talian Francesco Calzona, ktorý prevzal mužstvo v lete 2022. Od začiatku nebol v jednoduchej pozícii, ktorú mu nevylepšili ani úvodné výsledky. V prvom zápase na lavičke slovenského tímu jeho zverenci prehrali v Pohári národov s Azerjbajdžanom 1:2 a prvého víťazstva sa dočkal až vo svojom šiestom zápase, keď Slováci zdolali Bosnu a Hercegovinu 2:0. Tento duel ich napokon naštartoval do úspešného ťaženia v kvalifikácii, v ktorej prehrali iba s favorizovaným Portugalskom. Aj Šesták si uvedomuje, že Calzona postupom na ME umlčal kritikov. "Všetky tromfy má teraz v rukách on, to je jednoznačné. Postúpil na ME, to hovorí za všetko. Úvod jeho pôsobenia nebol dobrý, aj ja som sa s ním o tom osobne rozprával. Situácia s prekladateľom, ktorý asi nebol z futbalového prostredia, príliš nevyšla a spočiatku nebolo ideálne ani vystupovanie k fanúšikom a o výsledkoch ani nehovorím. Mužstvo sa pod ním hľadalo a postupne nastavovalo. Bola neustála polemika o tom, koho má nominovať a koho nie, najmä ohľadom Vlada Weissa. On si však ako tréner spravil svoju prácu na sto percent, doviedol Slovensko na ME. Nikto mu teraz nič nemôže povedať ani vyčítať, svoj cieľ splnil."



Slovensko sa na ME predstaví tretíkrát za sebou. V roku 2016 vo Francúzsku sa prebojovalo do osemfinále, na ME 2020 obsadilo v základnej skupine nepostupové tretie miesto za Švédskom a Španielskom. Bude to už štvrtý veľký turnaj s účasťou slovenských futbalistov, na prvý z nich, ktorým boli MS 2010, sa Slovensko prebojovalo aj vďaka šiestim gólom Šestáka. Ten pripomenul, že účasť na ME je aj napriek percentuálne vyššej pravdepodobnosti (vzhľadom na vyšší počet účastníkov) veľký úspech: "Čo by za to dali hráči Bosny, Švédska a ďalších tímov. Je to veľký úspech, treba sa na to pozerať reálne. Áno, bola väčšia pravdepodobnosť kvalifikovať sa, než trebárs pred 20 rokmi. Ale nemá zmysel sa na to takto pozerať, vždy je to úspech a nikdy nie je nič isté. Dôležitý výsledok je ten, že sme tam a že to prinesie peniaze slovenskému futbalu. O pol roka sa budeme pozerať na ME s tým, že tam bude hrať náš národný tím a to je to krásne," konštatoval Stanislav Šesták.