Šesťdesiatročný Debevec zaznamenal svetový rekord v puške 300 m

Baku 27. augusta (TASR) - Viac ako dve desaťročia od zisku olympijského zlata zo Sydney 2000 dosiahol slovinský strelecký veterán Rajmond Debevec nečakaný vrchol kariéry. Na svetovom šampionáte v športovej streľbe zvíťazil v Baku v disciplíne puška 300 metrov v ľahu. Nástrelom 600 bodov stanovil nový svetový rekord.



"Teoreticky je možné strieľať ešte lepšie, keby som mal ešte viac vnútorných desiatok. Podmienky boli pre mňa ideálne, bolo trochu zamračené a prakticky bezvetrie. Využil som to vo svoj prospech a cítil som sa výborne od prvej do poslednej rany," uviedol 60-ročný Debevec.



Slovinský strelec je jedným z najúspešnejších slovinských športovcov v histórii. Je držiteľom troch olympijských medailí, keď okrem zlata v Sydney vybojoval bronz v Pekingu (2008) a Londýne (2012).



Streľba z pušky na 300 m v ľahu nie je olympijskou disciplínou. V pondelok sa Debevec predstaví v puške na 300 m v troch polohách. Neočakáva veľa, keďže sám hovorí, že v tejto disciplíne už nepatrí medzi najlepších: "Budem však bojovať a urobím všetko pre to, aby som dosiahol dobrý výsledok."