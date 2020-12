Sesterská radosť v Kontiolahti, H. Öbergová vyhrala aj druhý šprint

2. kolo SP v Kontiolahti - šprint žien na 7,5 km:



Svetový pohár v Kontiolahti - rýchlostné preteky žien (7,5 km):



1. Hanna Öbergová (Švéd.) 21:11,5 min (0 tr. okruhov),

2. Anais Chevalierová-Bouchetová (Fr.) +9,6 s (0),

3. Elvira Öbergová (Švéd.) +27,9 (1),

4. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +33,8 (1),

5. Denise Herrmannová (Nem.) +47,6 (1),

6. Markéta Davidová (ČR) +48,1 (1),

7. Dinara Alimbekavová (Biel.) +50,0 (1),

8. Tiril Eckhoffová (Nór.) +1:00,8 (2),

9. Valentina Semerenková (Ukr.) +1:01,5 (0),

10. Svetlana Mironovová (Rus.) +1:03,7 (1), ... 79. Henrieta HORVÁTOVÁ +3:20,1 (1), 83. Veronika MACHYNIAKOVÁ +3:42,0 min (1), 100. Aneta SMERČIAKOVÁ (všetky SR) +5:20,4 (3)



Celkové poradie SP (po 3 z 26 pretekov):

1. H. Öbergová 156 b,

2. Chevalierová-Bouchetová 115,

3. Olsbuová Röiselandová 114,

4. Johanna Skottheimová (Švéd.) 112,

5. E. Öbergová 108,

6. Alimbekavová 108



Poradie v šprinte (po 2 z 10 pretekov):

1. H. Öbergová 120 b,

2. Röiselandová 97,

3. Chevalierová-Bouchetová 83,

4. Alimbekavová 74,

5. Karoline Knottenová (Nór.) 67,

6. Mona Brorssonová (Švéd.) 67







Kontiolahti 3. decembra (TASR) - Aj druhý štvrtkový šprint 2. kola Svetového pohára biatlonistov vo fínskom Kontiolahti sa skončil veľkými oslavami súrodeneckej dvojice. Kým v pretekoch mužov si podelili prvú a tretiu priečku nórski bratia Tarjei a Johannes Thingnes Bö, medzi ženami ich napodobnili sestry Öbergové zo Švédska. Skúsenejšia Hanna potvrdila výbornú formu a v úvodných šprintoch novej sezóny slávila víťazné double, jej mladšia sestra Elvira si vďaka tretiemu miestu vybojovala prvé pódium v kariére.povedala víťazka v televíznom rozhovore.Medzi ne sa dostala len francúzska reprezentantka Anais Chevalierová-Bouchetová (+9,6 s). Z trojice slovenských biatlonistiek bola najlepšia Henrieta Horvátová, ktorá finišovala s jedným nesklopeným terčom na 79. mieste (+3:20,1 min).Dvadsaťpäťročná Hanna Öbergová si pripísala štvrtý individuálny triumf v SP a druhý v šprinte. Olympijská víťazka z Pjongčangu vo vytrvalostných pretekoch vyštartovala na trať z 29. miesta za dvojicou veľkých konkurentiek z Nórska Ingrid Landmar Tandrevoldovou a Marte Olsbuovou Röiselandovou. Všetky tri zastrieľali čisto, no Öbergová vybehla do druhého kola s najlepším časom. Na rozdiel od svojich súperiek zvládla čisto aj stojku a do cieľa prišla s náskokom 9,6 sekundy pred dovtedajšou líderkou Chevalierovou-Bouchetovou. Röiselandová spravila na stojke jednu chybu a v cieli bola priebežne tretia. Jej pozíciu však ohrozovalo viacero biatlonistiek s vyššími štartovými číslami. Medzi nimi bola aj Elvira Öbergová, ktorá zvládla ležku bez chyby i veľmi rýchlo a zo strelnice vybehla s druhým najlepším medzičasom. Na stojke však minula jeden terč a tak sa pre ňu v poslednom kole rozbehla stíhacia jazda o tretie miesto. Nakoniec ju zvládla a Röiselandovú zdolala o 5,9 s. Piata skončila Nemka Denise Herrmannová (+47,6 s) a šiesta Češka Markéta Davidová (+48,1 s). Talentovaná Bieloruska Dinara Alimbekavová si po šiestom mieste v úvodnom šprinte pripísala vo štvrtok siedmu priečku. Dobre rozbehnuté preteky mala Nórka Tiril Eckhoffová, ktorá však minula na stojke dva terče a nakoniec z toho bolo ôsme miesto.Hanna Öbergová má na čele celkového poradia 156 bodov, druhá Chevalierová-Bouchetová na ňu stráca 41 bodov a tretia Olsbuová Röiselandová ešte o jeden viac. V poradí šprintu vedeie staršia zo sestier Öbergových o 23 bodov pred Röiselandovou.Z trojice slovenských biatlonistiek skončila najvyššie na 79. mieste Horvátová s jednou chybou v ležke a mankom 3:20,1 min. Machyniaková minula jeden terč na druhej položke a finišovala na 83. mieste (+3:42,0 min). Debutantka vo Svetovom pohári Aneta Smerčiaková zvládla úvodnú streleckú položku bez chyby, no na druhej nesklopila až tri terče a tak z toho bolo až 100. miesto so stratou 5:20,4 min. Paulína a Ivona Fialkové sa na pretekoch nezúčastnili, keďže v ich tíme sa vyskytol ešte pred štartom SP koronavírus. Posledné testy však boli negatívne a tak by mali nastúpiť o týždeň v Hochfilzene.