Šesťgólová kanonáda Dortmundu, Favre: Paderborn sme uštvali

Berlín 1. júna (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund deklasovali v nedeľnom súboji 29. kola nemeckej bundesligy posledný tím tabuľky Paderborn 6:1, keď všetkých sedem gólov padlo po zmene strán. Tréner Borussie Lucien Favre po stretnutí priznal, že počas prestávky hráčom nevravel nič špeciálne a nabádal ich, aby pokračovali v solídnom výkone. Tí sa napokon prezentovali šesťgólovou smršťou.



"Aj keď sme nedokázali streliť gól, nemyslím si, že by úvodná 45-minútovka bola z nášho pohľadu slabá. Výkon bol v poriadku, ale chýbal nám väčší pokoj v koncovke. V druhom polčase sa už prejavila naša kvalita. Hráčov Paderbornu sme uštvali, vedeli sme, že s nami po fyzickej stránke nedokážu držať krok," vyhlásil Favre, ktorého zverenci majú päť kôl pred koncom sezóny sedembodové manko na lídra súťaže Bayern Mníchov. "Bude to brutálne ťažké. Liga sa blíži ku koncu a naša strata je dosť veľká. Najbližší zápas je najdôležitejší, pokúsime sa zdolať Herthu Berlín a počkáme si na reakciu Bayernu," povedal Favre. Na výhre Borussie sa hetrikom podieľal útočník Jadon Sancho, pričom po prvom svojom góle v 57. minúte si vyzliekol dres, aby pod ním mohol ukázať tričko s nápisom "Justice for George Floyd" (Spravodlivosť pre Georgea Floyda). Dvadsaťročný Angličan za to dostal od rozhodcu žltú kartu. Trest neodradil jeho marockého spoluhráča Achrafa Hakimiho, aby po štvrtom góle urobil rovnaké gesto.



Hnutie proti policajnému násiliu voči afroamerickej komunite v USA podporil aj francúzsky útočník Marcus Thuram z Borussie Mönchengladbach. Po prvom z dvoch svojich gólov do siete Unionu Berlín pri výhre 4:1 si kľakol na jedno koleno a sklonil hlavu. "Toto nepotrebuje vysvetlenie," napísal klub k fotografii kľačiaceho Thurama na svojom twitterovom účte. "Marcusovo konanie všetci v klube podporujeme. Dúfam, že celá spoločnosť rozmýšľa rovnako a odsudzuje incident, ktorý sa udial v USA," vyhlásil kormidelník Mönchengladbachu Marco Rose. Slovenský stredopoliar László Bénes nastúpil za domácich v 82. minúte za rozhodnutého stavu. Jeho tím vybojoval druhú výhru po ligovom reštarte a v tabuľke preskočil Lipsko i Leverkusen, s ktorým má rovnaký počet bodov (56), no lepšie skóre. Na druhý Dortmund stráca štyri body.



Vo viacerých mestách v USA už niekoľko dní za sebou prebiehajú protesty po smrti Afroameričana Georgea Floyda v Minneapolise. Ten zomrel v pondelok v dôsledku policajného zásahu. Ako pripomenula agentúra SID, quarterback ligy amerického futbalu NFL Colin Kaepernick v roku 2016 protestným kľačaním pri americkej hymne kritizoval útlak a násilie voči afroamerickej komunite v USA. Dvadsaťdvaročný Thuram je syn majstra sveta z roku 1998 Liliana Thurama.



Už v sobotu podporil protestné hnutie v USA počas bundesligového zápasu aj futbalista FC Schalke 04 Weston McKennie. Americký stredopoliar si v dueli s Werderom Brémy (0:1) navliekol na rukáv pásku s nápisom "Justice for George" a po stretnutí zanechal odkaz na sociálnej sieti. Proti policajnému násiliu s rasovým podtextom sa vyslovili mnohé americké športové hviezdy ako basketbalista LeBron James či členka basketbalovej Siene slávy Lisa Leslieová.