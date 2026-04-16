Šestnástka SR na úvod Turnaja štyroch krajín prehrala 3:11 so Švédskom
V tabuľke im tak patrí posledné štvrté miesto o skóre za Fínskom, ktoré nestačilo na Čechov 1:4.
Autor TASR
Považská Bystrica 16. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 16 rokov prehrali úvodný zápas na Turnaji štyroch krajín v Považskej Bystrici so Švédskom vysoko 3:11. V tabuľke im tak patrí posledné štvrté miesto o skóre za Fínskom, ktoré nestačilo na Čechov 1:4.
Turnaj štyroch krajín do 16 rokov - výsledky:
Slovensko - Švédsko 3:11 (1:4, 1:4, 1:3)
Góly SR: 4. Lipovský, 27. Bednár, 50. Potočka
Fínsko - Česko 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Tabuľka:
1. Švédsko 1 1 0 0 0 11:3 3
2. Česko 1 1 0 0 0 4:1 3
3. Fínsko 1 0 0 0 1 1:4 0
4. Slovensko 1 0 0 0 1 3:11 0
Slovensko - Švédsko 3:11 (1:4, 1:4, 1:3)
Góly SR: 4. Lipovský, 27. Bednár, 50. Potočka
Fínsko - Česko 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Tabuľka:
1. Švédsko 1 1 0 0 0 11:3 3
2. Česko 1 1 0 0 0 4:1 3
3. Fínsko 1 0 0 0 1 1:4 0
4. Slovensko 1 0 0 0 1 3:11 0