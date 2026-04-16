Štvrtok 16. apríl 2026Meniny má Dana a Danica
Šestnástka SR na úvod Turnaja štyroch krajín prehrala 3:11 so Švédskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V tabuľke im tak patrí posledné štvrté miesto o skóre za Fínskom, ktoré nestačilo na Čechov 1:4.

Autor TASR
Považská Bystrica 16. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 16 rokov prehrali úvodný zápas na Turnaji štyroch krajín v Považskej Bystrici so Švédskom vysoko 3:11. V tabuľke im tak patrí posledné štvrté miesto o skóre za Fínskom, ktoré nestačilo na Čechov 1:4.

Turnaj štyroch krajín do 16 rokov - výsledky:

Slovensko - Švédsko 3:11 (1:4, 1:4, 1:3)

Góly SR: 4. Lipovský, 27. Bednár, 50. Potočka


Fínsko - Česko 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Tabuľka:

1. Švédsko 1 1 0 0 0 11:3 3

2. Česko 1 1 0 0 0 4:1 3

3. Fínsko 1 0 0 0 1 1:4 0

4. Slovensko 1 0 0 0 1 3:11 0
