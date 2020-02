Šestnástka SR zakončila turnaj vo Švajčiarsku triumfom nad Lotyšskom

Turnaj 4 krajín, Romanshorn (Švaj.):



Slovensko 16 – Lotyšsko 16 8:3 (3:0, 1:2, 4:1)



Góly SR: 6. Žabka, 9. Žabka (Bartakovics, Žlnka), 20. Petrovský (Nahalka, Mešár), 25. Sisík (Žabka, Kmec), 51. Gabriel (Molnár O.), 53. Nahalka (Sisík, Mešár), 55. Mešár (Sisík, Nahalka), 55. Sýkora (Žlnka, Bartakovics).



zostava SR 16: Jurčák – Nátny, Patzelt, Žabka, Kmec, Čulík, Kremnický, Čulík, Nahalka, Molnár M. – Sisík, Petrovský, Mešár, Sýkora, Bartakovics, Žlnka, Gabriel, Suchý, Molnár O., Kukumberg, Repčík, Križan.

Romanshorn 8. februára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov zvíťazila v záverečnom zápase na Turnaji štyroch krajín vo Švajčiarsku. Nad rovesníkmi z Lotyšska triumfovali zverenci trénera Romana Sýkoru v sobotu hladko 8:3.Slováci na turnaji dokázali dvakrát zvíťaziť, okrem Lotyšov zdolali aj Švajčiarsko (5:3). S Bieloruskom prehrali 2:4. Pre slovenskú šestnástku to v tejto sezóne bola predposledná previerka. Zakončia ju v apríli dvoma prípravnými duelmi proti rovesníkom z Česka.hlas po zápase /zdroj hockeyslovakia.sk/:Roman Sýkora, tréner reprezentácie do 16 rokov: