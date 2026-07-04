Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. júl 2026Meniny má Prokop
< sekcia Šport

Šestnástku i osemnástku čaká v semifinále výber USA

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Runák

Slovenský výber do 16 rokov zdolal 1:0 Kanadu (čierni) a v semifinále sa v rovnaký deň o 16.00 h stretne tiež s USA.

Autor TASR
Banská Bystrica 3. júla (TASR) - Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov zvíťazili vo svojom poslednom zápase v základnej skupine na MS juniorov v Banskej Bystrici. V piatok popoludní zdolali hladko výber Švajčiarska 9:0 a s deviatimi bodmi skončili na 4. mieste. V semifinále ich čaká v sobotu o 18.30 výber USA.

Slovenský výber do 16 rokov zdolal 1:0 Kanadu (čierni) a v semifinále sa v rovnaký deň o 16.00 h stretne tiež s USA. Zverenci Róberta Alföldyho v skupine ani raz neprehrali a získali dokopy 13 bodov.



U16

Slovensko - Kanada čierni 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 19. Mihálik



U18

Slovensko - Švajčiarsko 9:0 (2:0, 2:0, 5:0)

Góly: 2., 26. a 42. Krajňák, 32. a 44. Foltín, 11. Podhorányi, 28. Šromovský, 32. Markuš, 38. Veselý
.

Neprehliadnite

Prieskum: Podiel detí s nadváhou stúpa, rodičia problémy podceňujú

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

SLOVENSKO SMÚTI: Zomrel textár, manažér a producent Martin Sarvaš

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu