Šestnásťročná basketbalistka Taušová prestúpila z Popradu do Piešťan

Piešťany 8. septembra (TASR) - Basketbalový klub Piešťanské Čajky posilnila pred sezónu Nataša Taušová z BAM Poprad. Vedenie úradujúcich majsteriek Slovenska angažovalo šestnásťročnú pivotku ako perspektívu do budúcna, no už od nadchádzajúcej sezóny sa s ňou počíta, ako s pevnou súčasťou tímu Čajok. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.



"Som veľmi rada, že sa prestup Nataši Taušovej podaril dotiahnuť do konca. Aktuálne je jednou z najtalentovanejších mladých basketbalistiek na Slovensku a má pred sebou sľubnú budúcnosť. Vytvoríme pre ňu čo najlepšie podmienky, aby tento potenciál mohla naplniť. Zároveň chcem poďakovať jej materskému klubu BAM Poprad za výchovu tejto mládežníckej reprezentantky, ktorej pomôžeme v ďalšom kariérnom raste," uviedla Bronislava Borovičková, generálna manažérka Čajok.



Pivotka sa v minulej sezóne v drese BAM Poprad premiérovo predstavila v najvyššej ženskej súťaži. V 26 zápasoch mala priemer 7,8 bodu. "Som veľmi vďačná za to, že som dostala príležitosť pôsobiť v Piešťanoch. Minulý rok som síce už hrávala extraligu, ale je tu pre mňa všetko nové a postupne sa zoznamujem s novým prostredím. Teším sa, že môžem byť súčasťou majstrovského tímu, ktorý bude pôsobiť aj v Eurocupe, čo budú určite neoceniteľné skúsenosti. Ďakujem popradskému klubu za všetko čo pre mňa spravil, ale myslím si, že nastal čas posunúť sa o krok vpred," povedala Taušová, ktorá si oblečie dres s číslom 11.



Odchovankyňa popradského basketbalu sa pod vedením Petra Jankoviča, trénera Čajok, predstavila aj na tohtoročných augustových majstrovstvách Európy B-divízie dievčat do 16 rokov v Podgorici. Perspektívu talentovanej pivotky potvrdzuje aj fakt, že v ankete Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) ju vyhlásili za dievčenský Talent roka 2021.