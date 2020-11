Šestnásťročný Moukoko môže v sobotu zlomiť bundesligový rekord

Dortmund 19. novembra (TASR) - Talentovaný Youssoufa Moukoko sa môže stať v sobotu najmladším hráčom, ktorý nastúpi v nemeckej futbalovej bundeslige. Funkcionári Borussie Dortmund naznačili, že deň po svojich 16. narodeninách dostane šancu v dueli na ihrisku Herthy Berlín.



Tínedžer s mimoriadnym čuchom na góly by tak prekonal doterajší rekordný zápis Nuriho Sahina, ktorý rovnako v drese Dortmundu absolvoval bundesligový debut v roku 2005. Vtedy mal presne 16 rokov a 335 dní. "Mal by dostať príležitosť. Liga do 19 rokov je už pre neho príliš ľahká," myslí si Sahin.



"Čítam, čo píšu médiá, ale nevytváram na seba tlak. Aj keď to nebude tento víkend, viem, že môj debut raz príde," povedal pre klubovú webstránku Moukoko, ktorý už trénuje s prvým tímom. Napriek mladému veku je kapitán dotmundskej devätnástky a hoci bežne nastupuje proti o štyri roky starším protihráčom, v tejto sezóne dal v štyroch zápasoch až 13 gólov. Počas dvoch sezón za Dortmund U19 nastrieľal v 25 dueloch 47 gólov a pridal 10 asistencií. Na Instagrame má viac ako 700.000 sledovateľov a sponzorsky si ho "uchmatla" spoločnosť Nike.



Rodák z Kamerunu s nemeckým pasom môže v tejto sezóne prekonať aj rekord v Lige majstrov. Celestine Babayaro mal 16 rokov a 87 dní, keď nastúpil za Anderlecht v zápase základnej skupiny súťaže v sezóne 1994/1995, pripomenula agentúra AFP.