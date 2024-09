Šestnásťročný Porter vytvoril rekord, prvý gól Sterlinga za Arsenal

Londýn 26. septembra (TASR) - Iba 16-ročný brankár Jack Porter sa stal historicky najmladším futbalistom, ktorý nastúpil v základnej zostave Arsenalu. Debut v prvom tíme zažil v stredajšom zápase 3. kola anglického Ligového pohára (EFL Cupu), v ktorom "Gunners" zvíťazili nad Boltonom hladko 5:1.



Porter dostal šancu v zostave počas zranenia brankárskej jednotky Davida Rayu, ktorý má problémy so stehenným svalom. Vo veku 16 rokov a 72 dní prekonal rekord klubovej ikony Cesca Fabregasa, bývalý španielsky stredopoliar mal 16 rokov a 177 dní, keď nastúpil prvýkrát v základe v súboji proti Rotherhamu v októbri 2003. "Jack trénuje s nami už od prípravy. Zareagoval veľmi dobre, bol celý čas veľmi sústredený. Bola to pre neho skvelá skúsenosť," povedal na adresu mladíka podľa AFP tréner Mikel Arteta.



Porter je anglický reprezentant do 17 rokov, v nedeľnom šlágri Premier League proti Manchestru City (2:2) sedel na striedačke. Je druhý najmladší hráč, ktorý hral za Arsenal, absolútny rekord drží Ethan Nwaneri, ten ako náhradník naskočil do zápasu v septembri 2022 vo veku 15 rokov a 181 dní. Práve Nwaneri bol hlavnou postavou stredajšieho duelu s Boltonom, keď k víťazstvu nad treťoligistom prispel dvoma gólmi. Na 4:1 zvýšil Raheem Sterling, pre ktorého to bol prvý gól od príchodu do Arsenalu. Dvadsaťdeväťročný krídelník dostal prvýkrát šancu v základnej zostave "kanonierov". V ďalšom kole sa Londýnčania predstavia proti druholigovému Prestonu.



Rovnakým výsledkom 5:1 si poradil Liverpool s West Hamom. Pod jednoznačný triumf "The Reds" sa zhodne dvoma presnými zásahmi podpísali Diogo Jota a Cody Gakpo.