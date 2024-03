Šesťorkin oslávil jubileum nulou, Raddysh vyrovnal rekord Tampy

New York 10. marca (TASR) - Brankár New Yorku Rangers Igor Šesťorkin oslávil jubilejný 200. zápas v hokejovej NHL čistým kontom, keď pomohol k víťazstvu 4:0 nad St. Louis Blues. Chytil 26 zákrokov, zaznamenal druhé čisté konto v sezóne a trináste v kariére.



Šesťorkin sa tešil zo 126. víťazstva v kariére, viac triumfov v prvých 200 zápasoch vychytali len v histórii súťaže Bill Durnan (134) a Michel Larocque (127).



Slovenský útočník Juraj Slafkovský bol pri oboch góloch Montrealu s Torontom (2:3), keď zaznamenal dve asistencie. V prvých 103 zápasoch za Montreal nazbieral 43 bodov (17+26) a prekonal zápis Jesperiho Kotkaniemiho v počte bodov v tinedžerskom veku. Na čele tejto štatistiky je Mario Tremblay (66 bodov) pred Alexom Galchenyukom (50) a Petrom Svobodom (45). Slafkovský nazbieral v tejto sezóne 20 asistencií a stal sa tretím hráčom Canadiens mladším ako 20 rokov, ktorému sa to podarilo. Pred ním to dokázali len Svoboda (27 v sezóne 1984-85) a Kotkaniemi (23 v 2018-19).



Tampa Bay zdolala Philadelphiu vysoko 7:0, keď zaznamenal čisté konto Andrej Vasilevskij. Obranca Darren Raddysh nazbieral päť asistencií a vyrovnal klubový rekord. Dokázal to ako prvý zadák “bleskov”, pred ním odohral duel s piatimi asistenciami len Mark Recchi (1. marec 2009 proti Calgary) a Martin St. Louis 18. novembra 2010 proti Philadelphii). V tejto sezóne nazbierali minimálne päť asistencií v jednom zápase ešte dvaja obrancovia Kris Letang (Pittsburgh, 27. decembra 0+6) a Torey Krug (St. Louis, 11. februára 0+5)



Celý večer sa v Tampe niesol v slávnostnej atmosfére, pred zápasom prebehli oslavy dvadsiateho výročia zisku prvého Stanley Cupu “bleskov” z roku 2004 a zároveň do klubovej Siene slávy uviedli Davea Andreychuka s Bradom Richardsom. Tampu doviedol v roku 2004 na vrchol súčasný tréner Flyers John Tortorella, ktorý po štvrtom inkasovanom góle v prvej tretine dostal za protesty od rozhodcov trest do konca zápasu a musel opustiť lavičku.



Kapitán Vancouveru Quinn Hughes zaznamenal dve asistencie pri víťazstve 5:0 nad Winnipegom a druhýkrát za sebou nazbieral 75 bodov (13+62). Hughes sa stal dvanástym obrancom v histórii NHL, ktorému sa to podarilo a len druhým aktívnym zadákom po Brentovi Burnsovi (Carolina).



Ryan McLeod otvoril už v 29. sekunde skóre duelu v Buffale a dostal Edmonton do vedenia 1:0. Tretíkrát v tejto sezóne skóroval v prvej polminúte zápasu, čo sa v jednej sezóne pred ním podarilo len Jordanovi Eberlemu (3 x - Edmonton, 2011-12), Jeremymu Roenickovi (3 x - Chicago, 1992-92), Jeanovi Ratellemu (3 x - New York Rangers, 1971-72), Rickovi Martinovi (3 x - Buffalo, 1976-77) a Billovi Goldsworthymu (3 x - Minnesota, 1973-74).



Nemecký útočník Edmontonu Leon Draisaitl odohral svoj 700. zápas v NHL, zaznamenal v nich 826 bodov (338+488). V tejto sezóne sa dostal na métu 50 gólových prihrávok. V drese Oilers to okrem neho dokázali len Wayne Gretzky (deväťkrát), Jari Kurri (9), McDavid (8), Mark Messier (7) a Paul Coffey (6).



David Pastrňák strelil svoj 40. gól v sezóne a pomohol Bostonu k víťazstvu nad Pittsburghom 5:1. Pastrňák sa stal štvrtým hráčom Bruins, ktorý strelil 40 gólov v minimálne štyroch sezónach. Pred ním to dokázali Phil Esposito (7), Rick Middleton (5) a Cam Neely (4).



Jonathan Marchessault strelil tri góly Vegas a pomohol k víťazstvu 5:3 nad Detroitom. Bol to jeho šiesty hetrik v kariére, čo spomedzi aktívnych nedraftovaných hráčov dosiahol len Artemij Panarin (NYR).