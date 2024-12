Šesťorkin sa stane najlepšie plateným brankárom, zarobí 11,5 milióna

New York 8. decembra (TASR) - Igor Šesťorkin podpísal nový rekordný kontrakt s New Yorkom Rangers. Dvadsaťosemročný ruský hokejový brankár uzavrel s “jazdcami” osemročnú zmluvu na 92 miliónov dolárov, s ročným platom 11,5 milióna. Stane sa tak najlepšie plateným brankárom v histórii zámorskej NHL.



Šesťorkin má ešte do leta platnú zmluvu, ktorú uzavrel v auguste 2021 na štyri roky. Tá bola v hodnote 22,6 milióna (5,6 za rok). Od nového ročníka sa stane rekordérom medzi brankármi. Doposiaľ najlukratívnejšiu zmluvu na tomto poste podpísal v roku 2017 Carey Price s Montrealom Canadiens (84 miliónov na 8 rokov). Brankár Floridy Sergej Bobrovskij uzavrel v júli 2019 zmluvu na sedem rokov s platom 10 miliónov za rok (celkovo 70 miliónov).



"Zmluva, ktorú sme s Igorom podpísali, jasne hovorí o tom, čo si o ňom myslíme ako o brankárovi, hráčovi a človeku," povedal pre nhl.com generálny manažér klubu Chris Drury. "Sme šťastní, že bude s Rangers osem rokov. Je to skvelý brankár a naša veľká opora."



O novej zmluve držiteľa Vezinovej trofeje zo sezóny 2021-22 sa hovorilo už dlhšie a Šesťorkin sa netajil, že žiada lukratívny kontrakt. V októbri pred sezónou odmietol ponuku za 88 miliónov na osem rokov. "Milujem túto organizáciu, spoluhráčov, fanúšikov a chcem tu ostať. Nikdy však neviete ako sa to vyvinie," povedal Šesťorkin v septembri na začiatku tréningového kempu.



Rangers neprežívajú najlepšie obdobie a po sérii zlých výsledkov vymenili svojho kapitána, obranca Jacoba Troubu do Anaheimu Ducks za Urha Vaakainena a výber v štvrtom kole draftu 2025. Hovorí sa aj o možnej výmene ikony Rangers Chrisovi Kreiderovi.



Ruský brankár zvíťazil v každej z predošlých troch sezón minimálne v 36 stretnutiach, no momentálne má v 19 dueloch len 9 výhier a v priemere inkasoval 2,99 gólu na zápas s úspešnosťou 90,8 percenta. Naposledy zaznamenal 20 zákrokov pri víťazstve 4:2 nad Pittsburghom, v nedeľu hostia Rangers na domácom ľade Seattle.