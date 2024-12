Šesťorkin údajne podpísal zmluvu v rekordnej výške 92 miliónov USD

New York 7. decembra (TASR) - Ruský brankár Igor Šesťorkin údajne podpísal nový rekordný kontrakt s New Yorkom Rangers. Gólman sa mal "jazdcom" upísať na osem rokov za 92 miliónov dolárov, čo je rekordná výška kontraktu pre brankára. Doposiaľ najlukratívnejšia zmluva na tomto poste prišla v roku 2017 pre Careyho Pricea (84 miliónov na 8 rokov).



Šesťorkin je momentálne v poslednej sezónu svojho štvorročného kontraktu za 22,67 milióna. V sezóne 2021/22 získal Vezinovu trofej a pred touto sezónou odmietol ponuku za 88 miliónov $. Dvadsaťosemročný brankár zvíťazil v každej z predošlých troch sezón minimálne v 36 stretnutiach, no momentálne má v 18 dueloch len 8 výhier a v priemere inkasoval 3,05 gólu na zápas s úspešnosťou 90,8 percenta. Informácie priniesla agentúra Reuters.