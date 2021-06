Sestry Averinové opäť ovládli viacboj na ME v modernej gymnastike

Varna 12. júna (TASR) - Hviezdne ruské dvojčatá Averinové ovládli viacboj na ME v modernej gymnastike. V sobotu v bulharskej Varne zvíťazila Arina so známkou 109,100 a s náskokom 1,475 b. pred domácou Borjanou Kalejnovou. Sestra Dina Averinová získala bronz, keď zo štyroch cvičení v rozvinutom súrodeneckom boji o zlato pokazila nevyspytateľnú stuhu a zaostala 1,775 b.



Program pokračoval v sobotu dvoma zostavami v spoločných skladbách, kde malo zastúpenie aj Slovensko. V nedeľu boli na programe finále s náčiniami a ruské favoritky mali ambície rozšíriť unikátnu sesterskú zbierku o ďalšie medaily v stuhe, lopte, obruči i kuželiach. Vo viacboji Arina získala svoj druhý titul majsterky Európy, naopak Dina ako trojnásobná svetová šampiónka paradoxne nedobyla v súťaži univerzálnosti zlato z ME a v sobotu bola k nemu blízko. Stuhu mala síce aj v kvalifikácii najslabšiu, čo však vyplýva z charakteru tohto náčinia a vo finále si navyše pohoršila o viac ako dva body. Aj tak je však neohrozená najúspešnejšia gymnastka éry so 16 individuálnymi zlatami z oboch druhov šampionátov, Arina má 8 sólo titulov. Celkovo na vrcholných podujatiach v priebehu piatej sezóny medzi dospelými nazbierali do soboty spolu 45 cenných kovov.