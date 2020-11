Sestry Fialkové vynechajú dvojkolo, ktorým odštartuje Svetový pohár

Kontiolahti 26. novembra (TASR) - Slovenské biatlonistky Paulína a Ivona Fialkové vynechajú celé úvodné dvojkolo vo fínskom Kontiolahti, ktorým odštartuje nová sezóna Svetového pohára. Stalo sa tak po tom, čo sa v stredu objavil v ich tíme pozitívny test na koronavírus. Pre TASR to potvrdil prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Peter Vozár.



Sestry Fialkové sa dozvedeli nešťastnú správu v stredu vo Švédsku, odkiaľ sa mali presunúť do Fínska. Spolu s celým tímom - trénermi Annou Murínovou, Jakubom Leščinským, fyzioterapeutom Jakubom Hudákom a servismanmi Mihom Plahutnikom a Štefanom Lichoňom - museli nastúpiť do izolácie v Štokholme.



Pôvodne sa hovorilo len o vynechaní 1. kola v Kontiolahti, ktoré je na programe tento víkend, no nakoniec neabsolvujú ani to budúcotýždňové. "Po preštudovaní švédskych nariadení sa tím okolo sestier Fialkových a Slovenský zväz biatlonu dozvedeli, že sedmička členov reprezentácie musí ostať v prísnej štokholmskej izolácii minimálne sedem dní od pozitívneho testovania, čo v praxi znamená, že sa nemôžu dať ani pretestovať. Ďalšie testovanie budú môcť absolvovať až v utorok 1. decembra a výsledky sa tak dozvedia v stredu. Z toho vyplýva, že sa za žiadnych okolností nebudú môcť zúčastniť štvrtkových rýchlostných pretekov v Kontiolahti, pretože by nestihli ešte ďalšie vstupné testovanie do bubliny svetového pohára vo Fínsku," uvádza portál slovenskybiatlon.sk.



Sestry tak prídu o úvodné vytrvalostné preteky, dva šprinty a stíhačku. Počas druhého kola je na programe aj štafeta, v ktorej nahradia líderky slovenského tímu debutantky vo Svetovom pohári Aneta Smerčiaková a Júlia Machyniaková. Tie sa pridajú k dvojici Veronika Machyniaková a Henrieta Horvátová, ktoré cestovali do Kontiolahti s druhou časťou slovenskej výpravy a tak môžu nastúpiť aj v prvom kole. Slovensko môže nasadiť do individuálnych pretekov tri ženy, no pre krátkosť času to na sobotňajšie vytrvalostné preteky a nedeľňajší šprint už nestihne. Mužské kvarteto vo Fínsku tvoria Tomáš Hasilla, Michal Šima, Šimon Bartko a Matej Baloga.