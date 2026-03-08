< sekcia Šport
Sestry Šrobové skončili v tímovej kombinácii junioriek na 21. mieste
Autor TASR
Narvik 8. marca (TASR) - Slovenské lyžiarky Katarína Šrobová a Veronika Šrobová sa v tímovej kombinácii junioriek na MSJ v nórskom Narviku umiestnili na 21. priečke. Za víťazným francúzskym duom Emy Charbonnierová a Ilona Charbotelová zaostali v súčte super-G a slalomovej jazdy o 4,11 sekundy.
Slovenkám patrilo po superobrovskom slalome 25. miesto, keď Katarína Šrobová stratila na najrýchlejšiu Charbonnierovú 3,32 s. V slalome jej sestra Veronika zašla 19. čas, čo znamenalo celkový posun o štyri pozície. Pódium doplnili Talianky Ludovica Righiová a Nadine Trockerová a Rakúšanky Pia Hauzenbergerová a Leonie Raichová.
MSJ v alpskom lyžovaní v Narviku:
tímová kombinácia juniorky: 1. Emy Charbonnierová, Ilona Charbotelová (Fr.) 1:28,76 min., 2. Ludovica Righiová, Nadine Trockerová (Tal.) +0,38, 3. Pia Hauzenbergerová, Leonie Raichová (Rak.) +0,52, ..., 21. Katarína ŠROBOVÁ, Veronika ŠROBOVÁ (SR) +4,11
