Sestry Williamsové budú mať na sociálnej sieti X svoj podcast

Serena Williamsová a Alicia Keysová po zápase medzi Grigorom Dimitrovom z Bulharska a Andrejom Rublevom z Ruska počas štvrtého kola tenisového turnaja US Open 1. septembra 2024 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Práve na tomto turnaji získala Serena šesť zo svojich 23 grandslamových titulov a pred tromi rokmi na podujatí ukončila kariéru.

New York 15. septembra (TASR) - Americké tenistky Serena a Venus Williamsové budú mať svoj vlastný podcast. Sesterské duo si budú môcť fanúšikovia vypočuť každý druhý týždeň na sociálnej sieti X (predtým Twitter), premiérová epizóda je pripravená na stredu 17. septembra.

Podcast nesie názov po ulici Stockton Street v kalifornskom Comptone, kde sestry určitý čas vyrastali. Prvú časť nahrali Williamsové v priestoroch štadióna Arthura Ashea, hlavnom dejisku US Open. Práve na tomto turnaji získala Serena šesť zo svojich 23 grandslamových titulov a pred tromi rokmi na podujatí ukončila kariéru. Staršia Venus si tu vybojovala dva zo siedmich víťazných grandslamov. Štyridsaťpäťročná Venus sa tento rok stala najstaršou singlovou tenistkou na podujatí od roku 1981, na kurty sa vrátila v júli po 16-mesačnej pauze.
