Sestry Williamsové dostali voľnú kartu do deblovej súťaže

New York 28. augusta (TASR) - Americké tenistky Serena a Venus Willimasové sa na grandslamovom turnaji US Open spoločne predstavia vo štvorhre. Sestry dostali od organizátorov voľnú kartu a vytvoria tandem po viac ako štyroch rokoch.



Dvojica má na konte 14 spoločných deblových titulov z podujatí veľkej štvorky, z toho dvakrát triumfovala na US Open (1999 a 2009). Tohtoročné podujatie však môže byť pre 40-ročnú Serenu rozlúčkové, nedávno avizovala ukončenie kariéry.



Sestry spolu hrali predtým v roku 2018 na Roland Garros, keď vypadli v 3. kole. Mladšia Serena odvtedy absolvovala štvorhru s Dánkou Caroline Wozniackou a Ons Jabeurovou z Tuniska. Informácie priniesla agentúra AP.