Sestry Williamsové sa tešia na kurty, Serena si pochvaľuje oddych

New York 13. mája (TASR) - Americké tenistky Venus a Serena Williamsové sa nevedia dočkať konca pandémie. Koronavírus nepoznačil iba súťažnú sezónu, ale dotkol sa aj všedného života. Obe však veria, že zložitá situácia čoskoro pominie a ich životy sa vrátia do starých koľají.



Za normálnych okolností by v dnešných dňoch obe "zarezávali" na turnaji WTA v Taliansku a pripravovali sa na grandslamové podujatie Roland Garros. Pre pandémiu však tenisovú sezónu prerušili minimálne do polovice júla. "Neviem sa dočkať, keď sa opäť dostanem na kurt, pretože nikdy som sa necítila tak dobre ako teraz. Milujem tenis, ale chápem, že táto prestávka je nutné zlo, ktoré musíme vydržať," povedala 38-ročná Serena Williamsová, ktorá marci priznala, že izolácia jej spôsobila psychické ťažkosti. Takmer po dvoch mesiacoch sa však so situáciou vyrovnala a pauzu využila na regeneráciu: "Cítim, že moje telo si potrebovalo oddýchnuť, aj keď som si to nechcela pripustiť. Teraz sa cítim výborne, som fit, zrelaxovaná a môžem predviesť najlepší tenis."



Serena a jej o rok staršia sestra Venus sa prihovorili fanúšikom prostredníctvom internetu po spoločnom cvičení jogy. Obe sa tešia na pokračovanie sezóny, no nezabudli ani na bežné radosti života. "Neviem sa dočkať, keď budem môcť ísť len tak von, do baru a dať si pohár šampanského, zatancovať si, skrátka stráviť príjemné chvíle," dodala Venus Williamsová podľa agentúry AP.