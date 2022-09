Sestry Williamsové vypadli v úvodnom kole štvorhry

New York 2. septembra (TASR) - Americké tenistky Serena a Venus Williamsové vypadli v 1. kole deblového turnaja na US Open. Sestry nestačili v piatok na českú dvojicu Lucie Hradecká a Linda Nosková v dvoch setoch 6:7 (5) a 4:6.



Úspešná dvojica nastúpila spoločne do zápasu štvorhry prvýkrát od Roland Garros 2018 a veľmi pravdepodobne to bola ich deblová rozlúčka. Zápas odohrali v uvoľnenej atmosfére, po skončení sa objali, rozhovor na kurte už neposkytli.



Serena už pred grandslalmom naznačila, že tento turnaj je pre ňu záverečný. Rozlúčková atmosféra panovala aj pred úvodným kolom štvorhry – na veľkoplošnej obrazovke sa premietali zábery zo spoločných úspechov sestier vrátane videí z detstva, na ktorých mali vo vlasoch korále. Tie mala Serena aj vo štvrtkovom stretnutí. Informácie priniesla AP.