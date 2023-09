Seth Jones chce byť kapitán Chicaga: Učil som sa od skvelých lídrov

New York 13. septembra (TASR) - Americký hokejista Seth Jones sa túži stať kapitánom Chicaga Blackhawks. "Jastrabi" nemajú kapitána od apríla tohto roka, keď oznámil koniec v organizácii dlhoročný líder Jonathan Toews, ktorý nosil "céčko" pätnásť rokov.



"Vždy som chcel byť kapitán. Učil som sa od niektorých skvelých lídrov ako Shea Weber, Nick Foligno, Jonathan Toews. Myslím si, že som hral s niektorými z najlepších kapitánov, akí v lige hrali. Bolo to výnimočné. Chápem však v akej situácii sa nachádza organizácia. Sústredím sa na to, aby som hral svoju hru a viedol tím, či už mám na drese céčko, ačko alebo nič," uviedol Jones pre oficiálny portál nhl.com.



Jones vstupuje do svojho tretieho ročníka v Blackhawks, do ktorého ho v roku 2021 vymenil predošlý zamestnávateľ Columbus Blue Jackets. Dvadsaťosemročný obranca má platnú zmluvu do sezóny 2029/30, pričom platový strop zaťažuje ročne sumou 9,5 milióna USD.



V rozhovore pre nhl.com vyzdvihol práve Toewsa, ktorý sa stal kapitánom Chicaga 18. júla 2008, dva roky po tom, čo si ho Chicago vybralo z 3. miesta v drafte. "Tazer v uplynulých rokoch vždy hovorieval, že každý tu má hlas, každý sa môže vyjadriť a povedať, čo chce. Nemali by to byť len štyria alebo piati chlapci. Aj keď ste 18-ročný, mali by ste mať možnosť povedať svoj názor. Tieto slová som si naozaj vzal k srdcu," dodal americký reprezentant, ktorý USA doviedol s kapitánskym "céčkom" k bronzovým medailám na MS v roku 2015.