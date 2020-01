Setiena zaskočilo angažmán v Barcelone: Ani som o tom nesníval

Barcelona 14. januára (TASR) - Angažovanie Quiqueho Setiena na post trénera FC Barcelona prekvapil viacerých fanúšikov, no aj samotného kormidelníka zaskočil kariérny postup. Doteraz viedol Betis Sevilla, Las Palmas či kluby z nižších súťaží.



"Včera som sa ešte prechádzal po lúkach okolo kráv v mojej dedine, dnes už trénujem najlepších hráčov na svete. O tomto som nesníval ani v najbláznivejších snoch," povedal 61-ročný Setien podľa agentúry DPA.



Jeho prvoradou úlohou bude zastabilizovať výkony tímu, majstrovská Barcelona je síce na čele ligovej tabuľky, o skóre pred Realom Madrid, ale z uplynulých štyroch zápasov v La lige trikrát remizovala. Na superpohárovom turnaji v Saudskej Arábii vypadla v semifinále s Atleticom Madrid (2:3). "Stále si ešte úplne neuvedomujem, čo znamená trénovať Barcelonu. Jedna vec je obdiv, ale druhá určiť každému ich správnu úlohu v tíme, ale myslím si, že budeme vychádzať dobre," dodal Setien.



Jeho predchodcu Ernesta Valverdeho odvolali v pondelok krátko pred polnocou po vzájomnom rokovaní a vyše štvorhodinovom zasadnutí správnej rady. V utorok sa už rozlúčil aj s fanúšikmi: "Počas práce v Barcelone som zažil skvelé chvíle, tešili sme sa z mnohých víťazstiev a titulov. Tiež sme však zažili aj sklamania a náročné obdobia. V každom prípade to bola fantastická skúsenosť a po celý čas som cítil podporu fanúšikov. Za to im chcem poďakovať a vďaka, samozrejme, patrí aj hráčom a kolegom."