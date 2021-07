Ševčenko o Anglicku: Je ako hora, pre nás, žiaľ, príliš vysoká

Kapitán Anglicka Harry Kane sa teší po strelení svojho druhého gólu vo štvrťfinálovom zápase Anglicko - Ukrajina na ME2020 vo futbale na Olympijskom štadióne v Ríme v sobotu 3. júla 2021. Foto: TASR/AP

Rím 4. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka pokračujú v pôsobivom vystúpení na futbalových ME. Do semifinále postúpili po hladkom triumfe 4:0 nad Ukrajinou a na šampionáte ešte neinkasovali. A trúfajú si aj na finále, o ktoré zabojujú s Dánskom. K dispozícii budú mať nielen domácich fanúšikov na štadióne vo Wembley, ale aj zlepšujúceho sa kanoniera Harryho Kanea, ktorý Ukrajincom zasadil dva gólové údery.Kapitán "Albiónu" čelil po troch zápasoch v skupine kritike, keďže sa v nich ani raz nepresadil. Vo štvrťfinále proti Nemecku však pomohol gólom vyradiť "Nationalelf" a bývalý skvelý zakončovateľ Alan Shearer pred zápasom s Ukrajinou uviedol, že tento gól mu pomôže rozbehnúť sa. Jeho slová sa potvrdili, Kane sa na Olympijskom štadióne v Ríme presadil už vo 4. minúte a po prestávke pridal aj druhý gól.povedal Kane pre uefa.com.Britské médiá po zápase napísali, že tréner Gareth Southgate nepochyboval o schopnostiach lídra tímu, čo bolo veľmi dôležité. Kane neustále hrozil obrane Ukrajiny, jeho spolupráca s Raheemom Sterlingom funguje čoraz lepšie. Anglicko je teraz vzdialené iba 90 minút od ich prvého veľkého finále od roku 1966, keď triumfovali na domácich MS.Angličania v zápase s Ukrajinou po vedúcom góle prenechali na chvíľku priestor súperovi, ale onedlho zasa prebrali taktovku do rúk a do konca stretnutia už boli jasne lepší.uviedol po zápase Southgate.V boji o finále sa Anglicko stretne proti Dánsku, s ktorým v uplynulom vzájomnom zápase vo Wembley prehralo. O triumf 1:0 sa vtedy zaslúžil Christian Eriksen.dodal anglický tréner.Ukrajinský tréner Andrej Ševčenko videl príčiny hladkej prehry takto:Ševčenko potom zhodnotil aj celkové vystúpenie svojich zverencov, vyzdvihol najmä identitu hry, ktorou sa jeho zverenci prezentovali: