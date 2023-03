Ševčenko pomôže opraviť zničený štadión v Irpine

Kyjev 25. marca (TASR) - Bývalý ukrajinský futbalista a reprezentačný tréner Andrij Ševčenko prispeje k obnove štadióna v Irpine. V malom meste neďaleko Kyjeva vyrastal, tamojší štadión zničil vojenský konflikt.



"Navštívil som Irpiň krátko po začiatku invázie. Myslím si, že približne 85 percent štadióna je v ruinách. Ihrisko je plné dier po raketách. Navštívil som aj miestnu nemocnicu a školu a keď som sa spýtal starostu, ako môžem pomôcť, dostal som odpoveď, že môžem prispieť k oprave štadióna. Je to potrebné. Rodiny sa vracajú a deti sa musia niekde hrať a zabudnúť na boje," povedal Ševčenko podľa DPA.



Jeden z najslávnejších ukrajinských futbalistov histórie je odchovanec Dynama Kyjev, klub priviedol v roku 1999 do semifinále Ligy majstrov. Následne prestúpil do AC Miláno, s ktorým v roku 2003 v najprestížnejšej európskej súťaži triumfoval. Pôsobil aj v FC Chelsea. Za ukrajinskú reprezentáciu nastúpil v 111 dueloch, trénoval ju v rokoch 2016-2021.