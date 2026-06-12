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Ševčenko v semifinále dvojhry na Bratislava Open proti Sačkovi
Šampión z roku 2022 vo štvrťfinále v pozícii nasadenej jednotky zdolal talentovaného Čecha Maxima Mrvu 7:6 (9), 6:0.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 12. júna (TASR) - Kazašský tenista Alexander Ševčenko sa prebojoval do semifinále dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open. Šampión z roku 2022 vo štvrťfinále v pozícii nasadenej jednotky zdolal talentovaného Čecha Maxima Mrvu 7:6 (9), 6:0.
V dueli o postup do finále nastúpi proti držiteľovi titulu z roku 2023 Ukrajincovi Vitalijovi Sačkovi, ktorý zvíťazil nad Čechom Petrom Brunclíkom 3:6, 6:3, 6:2. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Talian Federico Cina a Japonec Taro Daniel.
Slovenský tenista Lukáš Pokorný s Ukrajincom Vitalijom Sačkom postúpili do finále štvorhry. V semifinále zdolali slovensko-chorvátsky pár Miloš Karol, Nino Serdarušič 3:6, 6:2, 10:7. V dueli o titul nastúpia Pokorný so Sačkom v sobotu proti poľskému páru Karol Drzewiecki, Piotr Matuszewski.
V dueli o postup do finále nastúpi proti držiteľovi titulu z roku 2023 Ukrajincovi Vitalijovi Sačkovi, ktorý zvíťazil nad Čechom Petrom Brunclíkom 3:6, 6:3, 6:2. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Talian Federico Cina a Japonec Taro Daniel.
Slovenský tenista Lukáš Pokorný s Ukrajincom Vitalijom Sačkom postúpili do finále štvorhry. V semifinále zdolali slovensko-chorvátsky pár Miloš Karol, Nino Serdarušič 3:6, 6:2, 10:7. V dueli o titul nastúpia Pokorný so Sačkom v sobotu proti poľskému páru Karol Drzewiecki, Piotr Matuszewski.
dvojhra - štvrťfinále:
Alexander Ševčenko (Kaz.-1) - Maxim Mrva (ČR) 7:6 (9), 6:0, Federico Cina (Tal.) - Zdeňek Kolář (ČR-6) 4:6, 6:4, 6:3, Vitalij Sačko (Ukr.) - Petr Brunclík (ČR) 3:6, 6:3, 6:2, Taro Daniel (Jap.) - Zsombor Piros (Maď.) 6:3, 6:3
Alexander Ševčenko (Kaz.-1) - Maxim Mrva (ČR) 7:6 (9), 6:0, Federico Cina (Tal.) - Zdeňek Kolář (ČR-6) 4:6, 6:4, 6:3, Vitalij Sačko (Ukr.) - Petr Brunclík (ČR) 3:6, 6:3, 6:2, Taro Daniel (Jap.) - Zsombor Piros (Maď.) 6:3, 6:3