Ševčenko viedol v Janove prvý tréning

Janov 9. novembra (TASR) - Andrij Ševčenko absolvoval v utorok prvý tréning so svojimi zverencami z talianskeho futbalového klubu CFC Janov.



Bývalý útočník milánského AC a tréner ukrajinskej reprezentácie podpísal v nedeľu s účastníkom Serie A kontrakt do roku 2024.



Ševčenko nahradil Davideho Ballariniho, ktorý zaznamenal s tímom v prebiehajúcom ročníku jediné víťazstvo v 12 dueloch.



Štyridsaťpäťročný Ukrajinec doteraz na klubovej úrovni netrénoval, reprezentáciu svojej rodnej krajiny viedol v rokoch 2016 až 2021.



"Do Janova pricestoval včera a dnes popoludní viedol prvý tréning," informuje internetový portál football-italia.net.



Ševčenka čaká s Janovom debut v najvyššej súťaži 21. novembra proti AS Rím.