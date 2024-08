Ševčíková s bronzom v kategórii do 18 rokov v rapid šachu na ME

konečné poradie:



1. Maria Siekanská (Poľ.), 2. Alexandra Shvedovová (Tal.) obe 7 b., 3. Lucia Ševčíková (SR), 4. Ewa Barwinská (Poľ.) obe 6,5, 5. Mila Radenkovičová (Srb.), 6. Petja Karaivanovová (Bulh.) obe 6

Praha 18. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka Lucia Ševčíková získala v konkurencii 35 hráčok bronz v rapid šachu vo vekovej kategórii do 18 rokov na 23. ME mládeže pod hlavičkou Európskej šachovej únie (ECU) v Prahe.Členka MKŠS-KŠ Kysucké Nové Mesto Ševčíková nazbierala 6,5 bodu. Hralo sa tzv. švajčiarskym systémom na 9 kôl tempom 15 minút na partiu s 10-sekundovým bonusom za ťah. Zlato si vybojovala Poľka Maria Siekanská a striebro patrilo talianskej reprezentantke Alexandre Shvedovovej (obe 7 b.).Všetky tri medailistky majú titul Woman FIDE Master, Ševčíkovej rating ELO na začiatku turnaja bol 1992. Jedinú prehru utrpela v šiestej partii s bielymi figúrkami práve proti neskoršej celkovej víťazke Siekanskej. Okrem toho nazbierala 5 triumfov a dosiahla 3 remízy." uviedol v tlačovej správe prezident Slovenského šachového zväzu (SŠZ) Milan Roman. Podujatie v českom hlavnom meste potrvá do 1. septembra. Celkovo sa na ňom zúčastní rekordných 650 talentov z 39 krajín.