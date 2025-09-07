Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
Severné Macedónsko nastrieľalo Lichtenštajnsku päť gólov

Na snímke hráč Elif Elmas zo Severného Macedónska sa teší z gólu počas zápasu J-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 Severné Macedónsko - Lichtenštajnsko v Skopji 7. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Gruzínci získali prvé tri body v kvalifikácii. Vo svojom druhom stretnutí v E-skupine zdolali hráčov Bulharska hladko 3:0.

Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Futbalisti Holandska si upevnili pozíciu lídra G-skupiny v kvalifikácii MS 2026. „Oranjes“ zvíťazili na pôde Litvy 3:2 a s 10 bodmi vedú tabuľku pred sedembodovým Poľskom. Holanďania sa však na plný bodový zisk s outsiderom natrápili, po polčase bol stav 2:2, triumf hostí zariadil v 64. minúte druhým gólom v stretnutí útočník Memphis Depay.

Na čele J-skupiny je po nedeli Severné Macedónsko. Balkánsky tím doma deklasoval Lichtenštajnsko 5:0 a s 11 bodmi vedie tabuľku o bod pred Walesom. V pozícii favorita nastúpili v nedeľu večer Belgičania proti Kazachstanu.

Gruzínci získali prvé tri body v kvalifikácii. Vo svojom druhom stretnutí v E-skupine zdolali hráčov Bulharska hladko 3:0. Ďalší duel „éčka“ odohrali v rovnaký deň od 20.45 SELČ favorizovaní Španieli na pôde Turecka.

Európska kvalifikácia MS 2026


E-skupina:

Gruzínsko - Bulharsko 3:0 (2:0)
Góly: 30. Kvaracchelija, 44. Gagnidze, 65. Mikautadze

tabuľka:

1. Španielsko 1 1 0 0 3:0 3
2. Gruzínsko 2 1 0 1 5:3 3
3. Turecko 1 1 0 0 3:2 3
4. Bulharsko 2 0 0 2 0:6 0

G-skupina:

Litva - Holandsko 2:3 (2:2)
Góly: 36. Gineitis, 43. Girdvainis - 11. a 64. Depay, 33. Q. Timber

tabuľka:

1. Holandsko 4 3 1 0 14:3 10
2. Poľsko 4 2 1 1 5:3 7
3. Fínsko 4 2 1 1 5:5 7
4. Litva 5 0 3 2 5:7 3
5. Malta 5 0 2 3 1:12 2

J-skupina:

Severné Macedónsko - Lichtenštajnsko 5:0 (1:0)
Góly: 15. Elmas, 52. Bardhi, 56. Churlinov, 82. Qamili, 90. Stankovski

tabuľka:

1. Sev. Macedónsko 5 3 2 0 11:2 11
2. Wales 5 3 1 1 11:6 10
3. Belgicko 3 2 1 0 11:4 7
4. Kazachstan 4 1 0 3 3:5 3
5. Lichtenštajnsko 5 0 0 5 0:19 0
