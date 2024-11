Severné Macedónsko zvíťazilo nad Faerskými ostrovmi 1:0

Liga národov - C-divízia



4. skupina:



Severné Macedónsko - Faerské ostrovy 1:0 (0:0)



Gól: 62. Miovski







Lotyšsko - Arménsko 1:2 (0:0)



Góly: 70. Uldrikis - 48. Spercjan, 74. Miranjan







tabuľka:



1. Sev. Macedónsko 6 5 1 0 10:1 16*



2. Arménsko 6 2 1 3 8:9 7**



3. Faerské ostrovy 6 1 3 2 5:6 6



4. Lotyšsko 6 1 1 4 4:11 4







*-postupujúci do B-divízie



**-postupujúci do baráže o postup do B-divízie

Bratislava 17. novembra (TASR) - Futbalisti Faerských ostrovov prehrali v nedeľnom stretnutí záverečného 6. kola Ligy národov na pôde Severného Macedónska 0:1 a v 4. skupine C-divízie klesli na konečnú 3. priečku. Preskočili ich Arménci, ktorí v druhom stretnutí zvíťazili v Lotyšsku 2:1 a vybojovali si účasť v baráži o postup do B-divízie. Severní Macedónci mali už pred záverečným vystúpením istú prvú priečku a priamy postup.Lotyši uzavreli štvorčlenné poradie skupiny. Mali však naďalej najlepšiu bilanciu v tabuľke štvrtých tímov a veľkú šancu vyhnúť sa priamemu zostupu.