Severné Porýnie-Vestfálsko má záujem usporiadať OH 2036 alebo 2040

Düsseldorf 28. novembra (TASR) - Nemecká spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko má záujem usporiadať olympijské a paralympijské hry v roku 2036 alebo 2040. Štátna tajomníčka pre šport Andrea Milzová a starosta Düsseldorfu Stephan Keller podpísali list, v ktorom vyjadrili podporu kandidatúre regiónu.



Záujem o usporiadanie OH 2036 prejavil aj Berlín, pričom Hamburg, Mníchov a Lipsko tiež zvažujú predloženie ponúk. "Severné Porýnie-Vestfálsko môže predložiť Nemeckému olympijskému a športovému výboru (DOSB) ponuku, ktorá je stopercentne ekologicky, ekonomicky a sociálne udržateľná. Región, ktorý sa nachádza v srdci Európy, môže priniesť hry ľuďom a splniť tak požiadavky na ekologicky udržateľné možnosti dopravy," uviedla vo vyhlásení Milzová.



Lídri kandidatúry vyhlásili, že 95 percent športovísk potrebných na usporiadanie hier už existuje, alebo sa dá dočasne vybudovať. Severné Porýnie-Vestfálsko je najľudnatejšia spolková krajina v Nemecku. Mestá pozdĺž riek Ruhr a Rýn vrátane Düsseldorfu, Kolína nad Rýnom, Dortmundu a Essenu predtým plánovali spoločnú kandidatúru na organizáciu OH 2032, ktoré bude hostiť Brisbane. Nemecko naposledy usporiadalo OH v Mníchove v roku 1972, pripomenula agentúra DPA.