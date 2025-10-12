< sekcia Šport
Severní Íri nastúpia proti Nemcom bez Bradleyho, O'Neill s tým rátal
Pre Severných Írov je to veľká rana vzhľadom na dôležitosť hráča FC Liverpool v zápase, v ktorom sa očakáva, že domáci budú viac brániť.
Autor TASR
Belfast 11. októbra (TASR) - Kormidelník futbalovej reprezentácie Severného Írska Michael O'Neill je presvedčený, že jeho tím dokáže nahradiť stratu Conora Bradleyho v pondelňajšom kvalifikačnom zápase MS 2026 doma proti Nemecku. Bradley patril medzi najlepších hráčov v piatkovom zápase proti Slovensku (2:0), ale v závere duelu dostal žltú kartu a to znamená, že pondelňajšom zápase si pre trest nezahrá.
Pre Severných Írov je to veľká rana vzhľadom na dôležitosť hráča FC Liverpool v zápase, v ktorom sa očakáva, že domáci budú viac brániť. „Máme veľa hráčov, ktorí môžu hrať na tejto pozícii, takže sme dobre pokrytí,“ povedal O'Neill na nedeľňajšej tlačovej konferencii. „Vybrali sme 27-členný tím s vedomím, že by mohli byť niektorí hráči suspendovaní. Mali sme štyroch hráčov, ktorí prišli so žltými kartami. Takže ktokoľvek príde a bude hrať, bude dobre pripravený a bude presne vedieť, aká je jeho úloha,“ dodal tréner.
Na otázku, či si strata Bradleyho vyžiada zmenu v taktike a rozostavení, O'Neill odpovedal: „Vzhľadom na súpera je zrejmé, že budeme musieť niečo pravdepodobne zmeniť, ale sme domáci a máme jasný cieľ, čo môžeme získať proti tímu ako je Nemecko. Urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli rovnakú úroveň výkonu, akú sme mali v piatok večer, ak nie lepšiu. Stále sú tu veci, ktoré môžeme ešte zlepšiť a budeme sa snažiť urobiť to v zajtrajšom zápase.“
Severné Írsko si po víťazstve 2:0 nad Slovákmi udržalo šancu na prvenstvo v A-skupine, v tabuľke má rovnaký počet bodov ako Nemecko i Slovensko. Pre stále mladý tím z ostrovov bude podľa tamojších médií kľúčové zachovať si správnu mentalitu. Nemecko pocestuje do Belfastu ako jasný favorit vzhľadom na kvalitu hráčov v tíme Juliana Nagelsmanna, ale Severní Íri neprehrali vo Windsor Parku už v siedmich zápasoch po sebe. Tento duel bude pre 56-ročného O'Neilla stým na čele reprezentácie.
Pre Severných Írov je to veľká rana vzhľadom na dôležitosť hráča FC Liverpool v zápase, v ktorom sa očakáva, že domáci budú viac brániť. „Máme veľa hráčov, ktorí môžu hrať na tejto pozícii, takže sme dobre pokrytí,“ povedal O'Neill na nedeľňajšej tlačovej konferencii. „Vybrali sme 27-členný tím s vedomím, že by mohli byť niektorí hráči suspendovaní. Mali sme štyroch hráčov, ktorí prišli so žltými kartami. Takže ktokoľvek príde a bude hrať, bude dobre pripravený a bude presne vedieť, aká je jeho úloha,“ dodal tréner.
Na otázku, či si strata Bradleyho vyžiada zmenu v taktike a rozostavení, O'Neill odpovedal: „Vzhľadom na súpera je zrejmé, že budeme musieť niečo pravdepodobne zmeniť, ale sme domáci a máme jasný cieľ, čo môžeme získať proti tímu ako je Nemecko. Urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli rovnakú úroveň výkonu, akú sme mali v piatok večer, ak nie lepšiu. Stále sú tu veci, ktoré môžeme ešte zlepšiť a budeme sa snažiť urobiť to v zajtrajšom zápase.“
Severné Írsko si po víťazstve 2:0 nad Slovákmi udržalo šancu na prvenstvo v A-skupine, v tabuľke má rovnaký počet bodov ako Nemecko i Slovensko. Pre stále mladý tím z ostrovov bude podľa tamojších médií kľúčové zachovať si správnu mentalitu. Nemecko pocestuje do Belfastu ako jasný favorit vzhľadom na kvalitu hráčov v tíme Juliana Nagelsmanna, ale Severní Íri neprehrali vo Windsor Parku už v siedmich zápasoch po sebe. Tento duel bude pre 56-ročného O'Neilla stým na čele reprezentácie.