Severní Macedónci obvinili Arnautoviča z rasizmu

Skopje 15. júna (TASR) - Severomacedónska futbalová federácia (FFM) podala oficiálnu sťažnosť na rakúskeho útočníka Marka Arnautoviča za rasistický incident počas nedeľného vzájomného zápasu na ME. Tridsaťdvaročný zakončovateľ má srbské korene, podľa obvinenia mal uraziť Ezgjana Alioskiho, ktorý má albánskych predkov.



Arnautovič údajne utrúsil poznámku odkazujúc na vojnu v Kosove. "Sme proti nacionalizmu, diskriminácii a všetkým prejavom neznášanlivosti, ktorá nepatrí do futbalu," uviedla FFM s tým, že od UEFA žiada najprísnejší možný postih.



Rakúsky útočník obvinenia odmietol, hoci priznal, že pri roztržke si neudržal chladnú hlavu: "Nie som rasista, nikdy som nebol rasista a ani sa ním nestanem. Mám priateľov všetkých národností po celom svete. Bola to búrlivá výmena názorov z oboch strán, moje správanie nebolo perfektné a za to sa ospravedlňujem," uviedol podľa agentúry DPA Arnautovič, ktorý strelil tretí gól Rakúska pri víťazstve 3:1.