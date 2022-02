Severská kombinácia: Frenzel a Weber prídu o štart pre koronavírus

Peking 5. februára (TASR) - Nemeckí združenári Eric Frenzel a Terence Weber sa nepredstavia v stredajšej súťaži na strednom mostíku na ZOH 2022 v Pekingu. Obaja mali pozitívne testy na koronavírus a podľa tímového lekára Stefana Pechera nebudú môcť štartovať v prvej z troch olympijských súťaží v severskej kombinácii.



"Nemôžem ich uvoľniť na prvú súťaž, musím ich chrániť," vyhlásil Pecher. Lekár verí, že obaja pretekári sa budú môcť zúčastniť na súťaži na veľkom mostíku (15. februára) a tímovej súťaži, ktorá sa uskutoční o dva dni neskôr.



Pecher prezradil, že prvý pozitívny test po prílete do Číny šokoval trojnásobného olympijského šampióna Frenzela. Ten spoločne s Weberom skončil v izolačnom hoteli v Pekingu. Frenzel má v zbierke celkovo šesť olympijských medailí, plus ďalších 15 z majstrovstiev sveta, sedem zlatých. "Nikdy predtým som ho takého nevidel. Ani po prehrách, ani po nešťastných momentoch vo Svetovom pohári, na svetových šampionátoch či olympijských hrách. Úplne ho to zložilo," cituje TASR slová Pechera pre DPA.



Tridsaťtriročný Frenzel triumfoval na strednom mostíku v Soči 2014 i Pjongčangu 2018, zlato vybojoval tiež v tímovej súťaži pred štyrmi rokmi. Na konte má aj bronz z veľkého mostíka (2018) a striebro s bronzom v tímovej súťaži (2014, 2010). Jeden cenný kov mu chýba, aby sa vyrovnal rekordérovi Felixovi Gottwaldovi z Rakúska. S tromi olympijskými titulmi je na čele historického poradia spoločne s Gottwaldom, Fínom Samppom Lajunenon a krajanom Ulrichom Wehlingom.



Už skôr mal pozitívny test aj favorizovaný Nór Jarl Magnus Riiber, ktorý zrejme tiež príde o štart v stredajšej súťaži.