Severská kombinácia: Grubera hospitalizovali pre problémy so srdcom

Lahti 24. januára (TASR) - Rakúskeho združenára Bernharda Grubera previezli do nemocnice vo fínskom Lahti, kde sa v týchto dňoch konajú preteky Svetového pohára v severskej kombinácii. Dôvodom jeho hospitalizácie sú problémy so srdcom, informovala agentúra dpa.



Gruber sa po sobotňajšom tímovom šprinte sťažoval na bolesť v hrudníku a išiel na vyšetrenie do nemocnice. "Bernhardovi voperovali do vencovitých tepien srdca dva stenty. Cíti sa lepšie, v nemocnici zostane ešte niekoľko dní. Potom sa uvidí, čo ďalej," uviedla lekárka rakúskeho tímu Ines Bergerová-Uckermannová.



Gruberovi diagnostikovali problémy so srdcom vlani v marci, absolvoval aj operáciu a do tréningového procesu sa vrátil len pred niekoľkými týždňami.