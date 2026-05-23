Severské derby pre Nórsko! Švédsko sklamalo všetkých fanúšikov

Švédsky hráč Ivar Stenberg(uprostred) bojuje o puk s Nórom Christianom Kaasastulom (vľavo) a s nórskym brankárom Henrikom Haukelandom (vpravo) počas zápasu základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu v sobotu 23. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Fribourg 23. mája (TASR) - Hokejisti Nórska zdolali v sobotňajšom zápase základnej B-skupiny na MS vo Švajčiarsku výber Švédska 3:2. S desiatimi bodmi sa vyšvihli na 4. miesto v tabuľke a živia šancu na účasť vo štvrťfinále.

Švédi majú na konte 9 bodov a pred sebou už iba zápas proti Slovensku. Ak chcú Tre kronor preniknúť do vyraďovačky, musia zvíťaziť a čakať, ako dopadnú zostávajúce zápasy. Nórov ešte čakajú Česi a Dáni.

Nóri nastúpia proti Česku, ktoré má už istý postup do štvrťfinále, po dni voľna v pondelok 25. mája od 16.20 h. Švédov čaká dvojdňová prestávka a svoje účinkovanie v základnej skupine uzavrú so Slovákmi v utorok 26. mája v rovnakom čase.


MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:

Nórsko - Švédsko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 10. Steen (Bakke Olsen, Vesterheim), 34. Steen (Ostrem Salsten), 50. Salsten (Ronnild) – 23. Stenberg (Jack Berglund, Björck), 44. Raymond. Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 8:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 2:0, 5417 divákov.

Nórsko: Haukeland – Ksastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Pettersen, Koblar, Martinsen – Vesterheim, Bakke Olsen, T. Olsen – Eriksen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Jacob Berglund – Elvsveen.

Švédsko: Söderblom – Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson, Brännström – Stenberg, Björck, Raymond – Heineman, de La Rose, Karlsson – Asplund, Sundqvist, Holmström – Grundström, Jack Berglund, Silfverberg – Petersson




Nórom vyšla prvá tretina, počas nej boli veľmi aktívni. V jej polovici využil prvú presilovú hru, keď po elegantnej prihrávke Eskilda Bakke Olsena skóroval Noah Steen. Šance Švédov pochytal Henrik Haukeland. V druhej dvadsaťminútovke strelili oba tímy jeden gól. Švédom sa najskôr podarilo vyrovnať v 23. minúte, kedy využil početnú prevahu Ivar Stenberg. Nóri si však vzali vedenie späť vo vlastnom oslabení, opäť sa presadil Steen. V tretej tretine potom vyrovnal Lucas Raymond a Švédi mali veľkú prevahu, ale nedokázali súpera zlomiť. Naopak, Eirik Salsten zariadil v oslabení prekvapivé víťazstvo Nórov.



tabuľka B-skupiny:

1. Kanada 5 4 1 0 0 25:10 14*

2. Česko 5 4 0 1 0 16:10 13*

3. SLOVENSKO 5 3 1 0 1 18:10 11

4. Nórsko 5 3 0 1 1 17:10 10

-------------------------------

5. Švédsko 6 3 0 0 3 23:14 9

6. Dánsko 5 1 0 0 4 9:20 3

7. Slovinsko 6 0 1 1 4 8:24 3

-------------------------------

8. Taliansko 5 0 0 0 5 2:20 0

* istý postup do štvrťfinále



/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek
