Sevilla nestratila finálový patent, Lopetegui: Je to veľkolepý klub

Kolín nad Rýnom 22. augusta (TASR) - Futbalisti FC Sevilla už majú na konte dvakrát viac trofejí v druhej najprestížnejšej európskej súťaži než kluby na druhom mieste historickej tabuľky vrátane Interu Miláno. Piatkovým finálovým triumfom nad týmto súperom 3:2 dosiahli okrem šiesteho titulu aj rekordné 24. víťazstvo vo vyraďovacej fáze Európskej ligy.



Španielsky klub je špecialista na záverečné súboje EL, v minulosti Pohára UEFA. V každej zo šiestich sezón, keď sa prebojoval do štvrťfinále, sa nakoniec radoval z trofeje. Na štadióne v Kolíne nad Rýnom slávili hráči pre pandémiu koronavírusu bez divákov. "Toto mužstvo si to zaslúži. Bojovali sme celú sezónu a prekonali sme problémy, čo sme mali. Víťazstvo patrí aj fanúšikom, zaslúžia si, aby sa každý deň zobúdzali s úsmevom na tvári. Dúfam, že sú na nás hrdí, Sevilla je čoraz väčšia," povedal kapitán Jesus Navas, ktorý sa stal už trojnásobným víťazom súťaže v drese andalúzskeho tímu rovnako ako Ever Banega. Ten sa v piatok rozlúčil s pôsobením v Seville, v kariére bude pokračovať v Saudskej Arábii.



Sevilla si po rokoch 2006, 2007, 2014, 2015 a 2016 zachovala stopercentnú finálovú úspešnosť, ale proti Interu, na lavičke ktorého presedel celý duel slovenský reprezentant Milan Škriniar, to nemala jednoduché. Otvárací gól inkasovala ešte skôr ako v semifinále s Manchestrom United (2:1) a opäť z jedenástky. Romelu Lukaku dal najrýchlejší finálový gól v ére EL, skóroval v jedenástich dueloch tejto súťaže za sebou, čo je najdlhšia séria v histórii Pohára UEFA/EL. Do prestávky sa dvakrát zaskvel Luuk de Jong, autor dvoch gólových hlavičiek. "Vyšlo mi to, hlavičky sú moja špecialita. Prvý center od Navasa bol perfektný, aj Banega poslal skvelú loptu, bol to špeciálny gól. Je to neuveriteľné, v celej súťaži sme hrali náročné zápasy, no zvládli sme ich ako tím. Sme ako rodina, nebolo podstatné, kto nastúpil, bojovali sme jeden za druhého. Tréner mi ráno povedal, že budem v základnej zostave, už predtým som mu vravel, že som pripravený," povedal Muž zápasu pre oficiálnu stránku Európskej futbalovej únie (UEFA).



Jeho zásahy však ešte nerozhodli o výsledky, v prvom polčase vyrovnal Diego Godin. Po zmene strán mal obrovskú príležitosť Lukaku, no nezužitkoval ju a v 74. minúte si po "nožničkách" Diega Carlosa nešťastne zrazil loptu do vlastnej siete a definitívne sa stal smutným hrdinom duelu. Sevilla strelila tri alebo viac gólov v štyroch zo šiestich svojich finálových účastí, v dvoch prípadoch, keď sa jej to nepodarilo, dospel zápas do predĺženia. "Tento titul je dôležitý pre nás všetkých. Som nesmierne vďačný za všetko, čo pre mňa klub urobil. Bol to veľmi významný ročník, kvalifikovali sme sa do Ligy majstrov a po šiesty raz sme vyhrali EL. Je to senzačné a už sa nevieme dočkať ďalších úspechov," vyhlásil Diego Carlos.



De Jong až do semifinále neskóroval v jedenástich dueloch. Proti Manchestru United sa postaral o víťazný zásah a presvedčil trénera Julena Lopeteguiho, aby ho proti Interu nasadil od začiatku. "De Jong je skvelý futbalista, dlho sa načakal, ale bol pripravený. Pre nás všetkých je to krásny záver sezóny," povedal Lopetegui, ktorý našiel v Seville domov po neštandardnom odchode od španielskej reprezentácie a nevydarenom angažmáne v Reale Madrid: "Kouč je šťastný, keď víťazí. Na lavičke Španielska som prežil krásne dva roky, v Reale Madrid som bol len krátko a potom som mal šťastie, že som našiel tento veľkolepý klub. Je to veľmi emotívne, pracovali sme tvrdo a zaslúžili sme si uspieť proti fantastickému tímu ako Inter. Za uplynulé tri mesiace sme odviedli kopec roboty. Hráči nikdy neprestávajú veriť vo vlastné schopnosti, nikdy sa nevzdávajú. Dokážu prekonávať prekážky a opakujem, naozaj sme si to zaslúžili."



Inter nepridal do vitríny štvrtý titul po rokoch 1991, 1994 a 1998. Na prvú trofej v milánskom klube si musí počkať kouč Antonio Conte: "Bol to ťažký a vyrovnaný zápas. V druhom polčase mohla rozhodnúť jediná situácia. Mali sme niekoľko šancí, potom nás postihlo nešťastie, keď Romelu tečoval loptu. Nemám výčitky, moji hráči odovzdali úplne všetko proti mužstvu, ktoré je zvyknuté na takéto súboje. Myslím si, že skúsenosti súpera boli rozdielové. Moji zverenci musia myslieť na to, ako tvrdo dreli a ako veľmi sa zlepšili. Dostali sa do veľké finále, mladí hráči môžu z tejto sezóny načerpať mnoho skúseností. Na svojej ceste môžu pokračovať s veľkým sebavedomím."



Ohlasy médií na šiesty celkový triumf FC Sevilla v Európskej lige:





BBC: "Králi Európskej ligy Sevillčania zdolali v dramatickom finále Inter Miláno a získali rekordný šiesty titul."





Marca: "Šešť zo šesť. Sevilla utvorila rekord v Európskej lige. Lopetegui venoval titul zosnulým Puertemu a Reyesovi."





La Republica: "Lukaku otvoril skóre a vyrovnal sa Ronaldovi, no potom vlastným gólom rozhodol o víťazstve Sevilly."





iDnes.cz: "Parádne nožničky a nešťastná teč. Sevilla zvíťazila vo finále Európskej ligy."





La Gazzetta dello Sport: "Inter sklamal, Sevilla získala šiesty titul v Európskej lige."





AS: "Veční šampióni. Sevilla získala šiesty titul v Európskej lige po heroickom víťazstve nad Interom Miláno."





UEFA.com: "Sevilla a Európska liga sú láska na celý život. Spektakulárne nožničky Diega Carlosa a nešťastný teč Lukakua zaistili šiesty titul v súťaži."





kicker.de: "Šiesty titul, Sevilla je iba jedna."